سر خطير في القرنفل تكشفه حسناء سعودية لن تصدق ماهو

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نشرت فتاة سعودية تجربتها مع زيت القرنفل

وذلك بعد أن استخدمته ل شعرها وتفاجأت بالنتيجة المذهلة التي حصلت عليها، حيث يعتبر زيت القرنفل من أبرز الزيوت الطبيعية الغنية بالفوائد الصحية للانسان، منها صحة الشعر والقضاء على بعض المشاكل التي قد يتعرض لها.

بعثت فتاة سعودية رسالة الى أحد المواقع الاستشارية، تحدثت فيها عن تجربتها مع زيت القرنفل.

وقالت الفتاة السعودية انها كانت تعاني من تجعد الشعر بشكل كبير واستخدمت الكثير من الزيوت والكريمات ومنتجات التجميل المخصصة لتنعيم الشعر لكنها لم تحصل على النتيجة المطلوبة.

واضافت الفتاة أنها بعد معاناة طويلة نصحتها إحدى خبيرات التجميل باستخدام زيت القرنفل، وفعلاً كانت النصيحة في محالها واستفادت كثيراً من ذلك واصبح شعرها ناعم كالحرير بعد استخدام زيت القرنفل.

الفتاة السعودية اوضحت أنها كانت تخلط زيت القرنفل مع زيت الزيتون وتضع الخليط على النار لتسخينه، وبعد ذلك تتركه يبرد ثم تضع القليل منه على راحة يدها وتضعه على فروة الرأس مع التمشيط، ثم تتركه على شعرها ما لا يقل عن 20 دقيقة وبعد ذلك تقوم بغسله بالشامبو.فوائد زيت القرنفل للشعر

زيت القرنفل غني بمضادات الأكسدة، والتي تُساعد على الحفاظ على صحة الجلد والشعر، كما أنه مليء بكل من:

المعادن، مثل: البوتاسيوم، والصوديوم، والفوسفور، والحديد.

الفيتامينات، مثل: فيتامين ج، وفيتامين أ.

هذه القيمة لزيت القرنفل جعلته يُقدم الفوائد الآتية للشعر:

1. تحسين نمو الشعر

عندما تريد أن تحسن من نمو شعرك، فغالبًا ما تتبع نظام غذائي معين، بالإضافة إلى ذلك يمكنك اللجوء إلى العلاجات الطبيعية من خلال مزج زيت القرنفل مع زيت جوز الهند للتخلص من الشعر التالف وزيادة لمعانه.

يعمل زيت جوز الهند كمضاد للفطريات والبكتيريا الموجودة في الشعر، كما أنه يحتوي على الفيتامينات والمعادن الضرورية التي تمنع تساقطه والحفاظ على فروة الرأس خالية من القشرة.

يمكنك خلط 6 قطرات من زيت جوز الهند مع قطرتين من زيت القرنفل، وقد تحتاج إلى تقليم أطراف الشعر التالف لاستخدام هذا القناع،

وتستطيع استعمال الخليط باتباع الطريقة الآتية:

• ضع المزيج بين راحة يدك لتدفئة الزيت قبل وضعه على فروة الرأس.

• قم بتدليكه على فروة الرأس بلطف في حركة دائرية حتى يتم امتصاصه جيدًا.

• اترك الزيت على الشعر طوال الليل، ثم قم بغسله بالماء الفاتر في صباح اليوم التالي.منع تساقط الشعر

بسبب خصائصه المضادة للالتهابات، يعمل زيت القرنفل على منع تساقط الشعر، فقط عليك قم بخلط زيت الكافور مع زيت القرنفل وتدليك فروة الرأس قبل الاستحمام بـِ 30 دقيقة على الأقل.

3. تنعيم الشعر

إذا كان لديك شعر أسود أو بني، يُمكنك استخدام خليط من زيت القرنفل للشعر مع زيت الزيتون بهدف التنعيم وإضفاء رائحة مميزة عليه، اتبع الطريقة الآتية لاستخدامه:

• قم بخلط 2 ملعقة طعام من زيت القرنفل و 1/2 كوب زيت الزيتون.

• قم بتسخين الخليط في وعاء واتركه لفترة صغيرة على النار.

• اترك المزيج ليبرد قليلًا لمدة لا تقل عن 3 ساعات.

• ضع القليل من الخليط بين راحة يدك لتدفئة الزيت.

• ابدأ بوضعه على فروة الرأس مع تمشيط الشعر جيدًا.

• اترك الزيت على الشعر لمدة 20 دقيقة.

• اغسل شعرك بالشامبو المناسب لضمان الحصول على نتائج جيدة.

4. تحسين لون الشعر

يعمل زيت القرنفل على تجديد لون الشعر، ويمكنك وضع محلول زيت القرنفل على الشعر بعد الانتهاء من صبغه، لتحصل على لمعان وشعور بالانتعاش.

5. مقاومة بعض الالتهابات البكتيرية والفطرية

في حال كانت فروة الرأس تُعاني من بعض الالتهابات البكتيرية او الفطرية فإن استخدام زيت القرنفل للشعر قد يكون حل مثالي للقضاء على هذا النوع من الالتهابات، وفقط عليك اتباع الخطوات الآتية للحصول على النتيجة:فرك مكان الإصابة بزيت القرنفل.

• ترك زيت القرنفل لمدة 20 دقيقة، ثم غسل المكان.

• تكرار الوصفة يوميًا إلى حين القضاء على العدوى البكتيرية أو الفطرية.

محاذير من استخدام زيت القرنفل للشعر

إن استخدام زيت القرنفل يُعد آمن للأغلبية، لكن يجب التأكد من ذلك بتطبيق الإرشادات الآتية:

– تخفيف زيت القرنفل بزيت آخر، وذلك لأنه قد يعُطي شعور بوخز خفيف عند وضعه على الجلد.

– تجربة القليل من زيت القرنفل على الجلد؛ لمعرفة مدى رد الفعل التحسسي منه، فقد يُؤثر الزيت على البعض ويُظهر عليهم علامات تحسس تظهر على شكل: