انت الأن تتابع خبر طريقة عمل البهارات السبع في المنزل وصفة سحرية لن تتركها بعد اليوم جربي بنفسك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - العديد من سيدات المنزل يبحثون عن طريقة لعمل البهارات السبع بالبيت، حيث أن تختلف الأطعمة تبعا إلى التوابل التي تضعها الأمهات على الطعام، ومن أفضل التوابل التي يمكنك أن تستخدميها في منزلك هي البهارات السبع وتوجد عند كافة العطاريين، ومن خلال مقالنا هذا سنوضح لكم كيفية عمل البهارات السبع.

طريقة عمل البهارات السبع

يمكنك إحضار بعض المكونات من عند العطار وهذه المكونات تتلخص في بعض النقاط التالية:

عدد 7 ملاعق كزبرة ناشفة.

عدد 5 ملاعق بها فلفل أسود.

عدد 5 ملاعق بها كمون.

اثنين ملعقة من حبة البركة.

اثنين ملعقة من الكبابة الصينى.

اثنين ملعقة من جوزة الطيبة.

اثنين ملعقة من الحبهان أو الهيل .

كيفية تحضير البهارات السبع

الآن يمكنك تحضير السبع بهارات من خلال مجموعة بسيطة من الخطوات وهذه الخطوات تتلخص في بعض النقاط التالية:

أولا يجب تحضير البهارات بكل أنواعها وأشكالها.

تحضير إناء وضعي على نار هادئة.

ثم ضعي كافة البهارات قلبيها لدقيقتين .

عليك إحضار المكونات وضعيهم في مطحنة كهربائية وطحنهم جيدا.

قومي بنخل التوابل بالمحل لكي تتخلصين من أي تكتلات.

وأخيرا قومي بوضع السبع بهارات بالزجاجة المخصصة لها.

طريقة ثانية لتحضير السبع بهارات

يوجد طريقة أخرى للقيام بتحضير السبع بهارات ومكونات هذه الطريقة تتلخص في بعض النقاط التالية:

إحضار كزبرة ناشفة.

إحضار كمون.

الفلفل الأسود.

جوز الطيب.

الكبابة الصيني.

حبة البركة السمراء.

الحبهان أو الهيل.

طريقة التحضير

يمكنك تحضيرها من خلال مجموعة من الخطوات وهي كالآتي: