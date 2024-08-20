انت الأن تتابع خبر وداعًا للهيشان .. أفضل روتين العناية بالشعر في الصيف للحصول على شعر ناعم صحي ورطب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سنتناول أفضل روتين للعناية بالشعر خلال فصل الصيف، حيث يحتاج الشعر في درجات الحرارة المرتفعة إلى عناية خاصة بسبب تعرضه للعديد من العوامل مثل التعرق والجفاف الشديد، بالإضافة إلى احتمال تكسره مما قد يؤدي إلى تساقطه فيما بعد، لذلك، إليكِ أهم النصائح والتحذيرات التي ينبغي اتباعها خلال فصل الصيف.

أفضل روتين العناية بالشعر في الصيف

خطوات روتينية لحماية الشعر من درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف:

أولا شرب الماء: تعتبر هذه الخطوة من أبرز الخطوات التي تساعد في الحفاظ على رطوبة الشعر والجسم خلال فصل الصيف. ينصح أطباء الجلدية بشرب 2 لتر من الماء يومياً، لأنه يساهم في الحفاظ على مرونة الجلد ونضارة البشرة ويضمن صحة الشعر.

تعتبر هذه الخطوة من أبرز الخطوات التي تساعد في الحفاظ على رطوبة الشعر والجسم خلال فصل الصيف. ينصح أطباء الجلدية بشرب 2 لتر من الماء يومياً، لأنه يساهم في الحفاظ على مرونة الجلد ونضارة البشرة ويضمن صحة الشعر. ثانيا الحماية من أشعة الشمس : يعتقد الكثير من الناس أن الشعر لا يحتاج إلى حماية من أشعة الشمس، لكن هذا الظن غير دقيق، خصوصًا مع درجات الحرارة المرتفعة التي قد تؤدي إلى تلف الشعر بشكل كامل. لذلك، من الأفضل استخدام منتجات تحتوي على واقي شمسي للشعر أو ارتداء قبعة أو وشاح لحمايته من الجفاف.

يعتقد الكثير من الناس أن الشعر لا يحتاج إلى حماية من أشعة الشمس، لكن هذا الظن غير دقيق، خصوصًا مع درجات الحرارة المرتفعة التي قد تؤدي إلى تلف الشعر بشكل كامل. لذلك، من الأفضل استخدام منتجات تحتوي على واقي شمسي للشعر أو ارتداء قبعة أو وشاح لحمايته من الجفاف. ثالثا قص الشعر: نظرًا لأن الشعر يتعرض للتلف والتكسر بشكل أكبر في فصل الصيف، فإنه قد يحتاج إلى تقليم وقص بانتظام للتخلص من الأجزاء التالفة قبل أن تؤثر على باقي الشعر، لذا يُوصى بقص الأطراف كل شهرين إلى ثلاثة أشهر على الأقل، مما يساعد على تحفيز نمو الشعر من جديد.

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