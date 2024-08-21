انت الأن تتابع خبر فرنسا تفتح 232 مركزاً للتحصين ضد جدري القردة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال الثلاثاء، عن افتتاح 232 مركز تلقيح للتعامل مع احتمال تفشي جدري القردة، وتعهد بتقديم 100 ألف جرعة من اللقاحات للدول الأكثر تضررا.



وكتب على موقع أكس، "نحن على استعداد لمواجهة كافة السيناريوهات والمخاطر".



وحتى اللحظة، لم يتم تسجيل أي تفش للسلاسة 1، الأكثر فتكاً من السلالة 2، في فرنسا وفقاً للحكومة.



وفي أوروبا، أعلنت السويد أنها سجلت حالة واحدة من سلالة 1b الفرعية التي ظهرت أخيراً في أفريقيا، وتتوقع فرنسا ظهور حالات قريباً على أراضيها.



وقال غابرييل أتال: "تم فتح 232 مركز تلقيح في جميع أنحاء البلاد على أن يتم فتح مزيد منها" .