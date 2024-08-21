انت الأن تتابع خبر نظام غذائي لمن تجاوز سن الـ40 للوقاية من الأمراض والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ذكر خبراء التغذية أنه من الضروري تغير النظام الغذائي بعد سن الأربعين للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مختلفة .



وقالت خبيرة التغذية الروسية د. صوفيا سوكولوفا: "يجب استبدال المايونيز والصلصات بالزيوت المعصورة على البارد. لأن الدهون غير المشبعة والمواد المسرطنة الموجودة في الصلصات الصناعية تساهم في الإصابة بتصلب الشرايين وضعف المناعة وزيادة خطر الإصابة بداء السكري. أما الزيوت المعصورة على البارد (زيت الزيتون وزيت الكتان مثلا) فغنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية التي تفيد القلب والأوعية الدموية".



ووفقا لها يجب تخفيض تناول اللحوم الحمراء إلى النصف، لأن هذا يخفض خطر تطور الأورام الخبيثة.



وتابعت : "يجب استبدال الأطعمة المقلية بالأطعمة المشوية أو المسلوقة أو المطهية على البخار لأنها تساعد على تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل القرحة وارتفاع مستوى ضغط الدم والسمنة. وبدلا من الخبز الأبيض يجب تناول الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة أو الحنطة السوداء أو العدس لأن احتواء هذه المواد على نسبة عالية من الألياف الغذائية والبروتين يساعد على تطبيع مستوى السكر في الدم وتحسين عملية الهضم".



وبالإضافة إلى ذلك، من الضروري تقليل كمية السكر في النظام الغذائي والتقليل من تناول الكحول والأفضل التخلي عنه تماما وكذلك الحد من تناول الكافيين.



وتقول: "يجب تقليل كمية الطعام، لأنه بعد الثلاثين تتباطأ عملية التمثيل الغذائي وعادة تناول كمية كبيرة من الطعام تؤدي إلى السمنة. أما التغذية المنتظمة والمعتدلة فتساعد على استقرار الوزن وتحسين الحالة الصحية" .