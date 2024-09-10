انت الأن تتابع خبر متقلقيش لو شعرك شاب بدري.. خلطة منزلية هتخفي الشعر الأبيض من راسك بشكل هيدهشك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعاني الكثير من الرجال والسيدات من الشعر الأبيض والشيب المبكر خاصة في سن مبكر، ويوجد مجموعة من العوامل وراء وجود هذه المشكلة، مثل الأسباب الوراثية وغيرها، ويلجأ الكثير إلى أنواع الصبغات المختلفة من أجل الشعر، ولكن الكثير من أنواع الصبغات الموجودة في الأسواق تحتوي على مادة الأمونيا التي تسبب تلف الشعر، كما تسبب تساقطه، لذلك يفضل الكثير استخدام وصفة الحناء من أجل إخفاء الشعر الأبيض والتخلص من الشيب، وذلك لأنها تحتوي على مواد طبيعية.

وصفة الحناء لإخفاء الشعر الأبيض

تعتبر وصفة الحناء من أفضل الطرق التي يتم استخدامها في المنزل من أجل تلوين الشعر والتخلص من الشيب نهائيا وإخفاء الشعر الأبيض، ولكي يتم ضمان ثبات اللون يجب استخدام مجموعة من المكونات الاقتصادية المتوفرة في كل بيت، ومن من أجل اخفاء الشعر الابيض طبيعيا وتلوينه، يجب استخدام مجموعة من المكونات الطبيعية ولكن بمقادير محددة وهي:

ملعقتان كبار من الحنة المطحونة.

كوبين من منقوع الشاي الأسود.

ملعقتان كبار خل التفاح.

ملعقتان كبار من القرفة الناعمة.

طريقة تحضير الوصفة

لكي يتم تحضير الوصفة بسهولة من خلال القيام بعدد من الخطوات البسيطة التي تستطيع كل سيدة أدائها وهي:

تضاف الحناء إلى منقوع الشاي ويتم تقليبها باستخدام ملعقة خشبية جيدا في وعاء زجاجي أو خشبي.

يضاف خل التفاح وذلك من أجل ثبات اللون.

تضاف القرفة ويتم تقليبها حتى تتجانس جميع المكونات.

طريقة الاستخدام

لكي يتم استخدام الوصفة بسهولة يجب القيام بجميع الخطوات الصحيحة، وذلك من أجل الحصول على أفضل نتيجة وهذه الخطوات هي: