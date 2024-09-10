انت الأن تتابع خبر كل اللي نفسك فيه هتلاقيه.. حضري ماسك العسل والزبادي بالطريقة دي وشوفي النتيجة المبهرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر مشكلة التصبغات والكلف من أكثر مشكلات البشرة المنتشرة بين الكثير من السيدات في مختلف المراحل العمرية، ومن أسباب هذه المشكلة هي تراكم طبقات الجلد الميت على الوجه، ومن أجل حل هذه المشكلة يتم استخدام المنتجات التي تساعد على تقشير البشرة والتخلص من الجلد الميت، ولكن يفضل الكثير من النساء استخدام المواد الطبيعية، وذلك تجنبا لحدوث حساسية والتهابات في الجلد نتيجة المواد الكيميائية الموجودة في جميع المنتجات التجارية الموجودة في الأسواق.

مقشر العسل والزبادي للبشرة

يتم تطبيق العديد من الوصفات الطبيعية من أجل تقشير البشرة وإزالة جميع طبقات الجلد المتراكمة على البشرة، وتتميز هذه الوصفات أنها آمنة على الجلد بنسبة 100%، حيث لا تسبب أي إصابة بالحساسية أو الالتهابات، وذلك لأن جميع المكونات التي يتم استخدامها خلال تحضير هذه الوصفة تكون طبيعية نقية، ويلزم استخدام بعض المواد والمكونات الطبيعية الآمنة على البشرة عند تحضير وصفة تقشير البشرة، وهذه المكونات هي:

ملعقتان كبار من الزبادي.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

طريقة تحضير الوصفة في المنزل

يتم تحضير الوصفة في المنزل من خلال القيام بعدد من الخطوات البسيطة التي يتم القيام بها بسهولة، وهذه الخطوات هي:

يتم إضافة العسل إلى الزبادي، ويتم التقليب جيدا حتى تتجانس المكونات.

يضاف زيت اللوز للخليط مع استمرار التقليب حتى تمام الامتزاج. ط

ترك الخليط عشر دقائق قبل الاستخدام.

طريقة استخدام المقشر