" تفتكر إية سببها ".. ما هي أسباب الشعور بالخنقه أثناء النوم؟.. وهل خطر أم لا

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رياض - احمد صلاح - يعد انقطاع التنفس أثناء النوم من الاضطرابات الشائعة التي تؤثر على جودة النوم والصحة العامة، يتسبب هذا الاضطراب في توقف التنفس بشكل مؤقت ومتكرر أثناء النوم، مما يؤدي إلى الاستيقاظ المتكرر وقلة النوم العميق، ويمكن تصنيف أسباب انقطاع التنفس أثناء النوم إلى نوعين رئيسيين هما: انقطاع التنفس النومي الانسدادي وانقطاع التنفس النومي المركزي، ولكل منهما أسبابه وعوامله المساهمة، كما يمكن أن يحدث هذا الاضطراب لدى فئات محددة مثل الحوامل والأطفال الرضع لأسباب مرتبطة بظروفهم الصحية.

أسباب انقطاع النفس النومي

انقطاع النفس النومي الانسدادي يحدث نتيجة انسداد مجرى الهواء العلوي، وهو النوع الأكثر شيوعًا من انقطاع التنفس أثناء النوم، وتشمل عوامل الخطر المرتبطة به ما يلي:

زيادة الوزن أو السمنة: حيث يؤدي تراكم الدهون حول الرقبة إلى الضغط على مجرى الهواء، مما يزيد من احتمالية انسدادها أثناء النوم.

تضخم اللوزتين واللحمية: يمكن أن يعيق التضخم في هذه الأنسجة مجرى الهواء ويسبب الانقطاع.

تناول الأدوية المهدئة: مثل المنومات والمهدئات التي قد تسبب ارتخاءً مفرطًا للعضلات المسؤولة عن إبقاء مجرى الهواء مفتوحاً.

مشاكل هيكلية في الفم والأنف: مثل صغر أو تراجع الفك السفلي، وانحراف الحاجز الأنفي، أو طول اللهاة، وكل هذه العوامل قد تسهم في تضييق مجرى الهواء.

التدخين والكحول: يزيدان من خطر ارتخاء العضلات في الحلق، مما يؤدي إلى انسداد مجرى الهواء.

أمراض مزمنة: كأمراض القلب ومشاكل الغدة الدرقية التي يمكن أن تساهم في هذا النوع من الانقطاع.

وضعية النوم: النوم على الظهر يزيد من احتمال انسداد مجرى الهواء بسبب الجاذبية.

أسباب انقطاع النفس النومي المركزي

يختلف انقطاع النفس النومي المركزي عن النوع الانسدادي، حيث لا يكون السبب الرئيسي هو انسداد مجرى الهواء، بل هو مرتبط بمشاكل في التواصل بين الدماغ والعضلات التي تتحكم في التنفس، ويمكن أن يحدث هذا النوع نتيجة: