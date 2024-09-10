انت الأن تتابع خبر " نضفها بنفسك ووفر فلوسك".. طرق طبيعية آمنة 100% لتنظيف الأذن من الشمع المتراكم داخلها بالمنزل خلال دقائق بدون ألم نهائيا .. جربها مش هتندم !!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يقوم جميع الأشخاص بتنظيف الأذن كل صباح بعد الخروج من الحمام وقبل ارتداء الملابس للمدرسة أو العمل، والجدير بالذكر الأخذ في الاعتبار أن هذه العادة تعتبر خاطئة جدا، ويستخدم البعض دبابيس الشعر أو طرف القلم وأشياء أخرى ليتم تنظيف الأذن، وطبقا للدراسات الطبية، ويتم القيام بذلك وأن يضر الأذن ويضعف السمع، لذلك سنتعرف معكم على طرق لتنظيف الأذن بحرص ودون حدوث أى أضرار تابعوا معنا التفاصيل فى تلك السطور التالية.

أهمية تنظيف الأذن يوميا

أن شمع الأذن مادة ينتجها الجسم تعمل على حماية الأذن وفي حالة عدم وجود شمع في الأذن قد يشعر الإنسان من الجفاف، ولكن في حالة وجود كميات كبيرة من الشمع فإن ذلك يسبب ألم في الأذن وقد يسبب حدوث إصابة بالعدوى ويسبب حدوث اكتئاب ولكن عند التركيز يتساقط الشمع من تلقاء نفسه، وتوجد عدة طرق لتنظيف الأذن بشكل سليم.

كيفية تنظيف الأذن بالماء والملح

يعد من الأفضل عدم القيام بتنظيف الأذن لأهمية الشمع الذي يوجد بداخلها، ولكن بسبب تراكم الشمع بكمية كبيرة فكل ما سنحتاج إليه هو ملعقة صغيرة من الملح ونصف كوب من الماء، حيث نقوم بالخطوات التالية:

نذيب الملح في الماء ونقوم بإمالة الأذن ونستخدام قطعة من القطن.

نقوم بتمل فرك بالمحلول برفق وبراحه حول الأذن، ثم بعد ذلك نميل الأذن الأخرى ونكرر هذه الخطوة بانتظام.

طريقة تنظيف الأذن من الشمع بزيت الزيتون

يعد زيت الزيتون علاج فعال في الأذن والآلام الناتجة عن العدوى والبكتريا وتستطيع أن تستخدم زيت الزيتون لتقليل الألم التي ينتج عنه حدوث إلتهاب الأذن وتكون الطريقة كالتالي: