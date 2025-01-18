تريند غريب قلب الفيسبوك كله.. شوكة الطعام تساعد على تنعيم الشعر وعلاج التساقط



رياض - احمد صلاح - في الآونة الأخيرة، انتشر على منصات التواصل الاجتماعي “تريند” غريب يدعي أن استخدام شوكة الطعام لتمشيط الشعر، قد يكون حل لعلاج الشيب ويمنع تساقط الشعر، ومع انتشار هذا الادعاء قد أثار فضول الكثيرين، لكن هل له أساس علمي أم أنه مجرد شائعة؟

هل تعيد شوكة الطعام شباب الشعر وتزيل الشيب؟

يدّعي مروجو هذا الاتجاه أن استخدام شوكة الطعام يحفز فروة الرأس بطريقة سحرية تؤدي إلى اختفاء الشيب وتقوية الشعر، ولكن مع ذلك لا توجد أي أدلة علمية تدعم هذه الفكرة. بل على العكس، قد تتسبب شوكة الطعام في إصابة فروة الرأس بسبب أطرافها الحادة، مما قد يؤدي إلى تلف الجلد وتساقط الشعر.

وعلى الرغم من عدم صحة استخدام شوكة الطعام، هناك طرق مثبتة علميًا يمكن أن تساعد في تحسين صحة الشعر وتأخير ظهور الشيب،

وهي على النحو التالي:

الحفاظ على مستوى الفيتامينات والمعادن:

الفيتامينات مثل B12، البيوتين، D، E، وA ضرورية لنمو الشعر وصحته.

المعادن مثل الزنك، الحديد، المغنيسيوم، السيلينيوم، والنحاس تلعب دورًا مهمًا في تعزيز صحة الشعر.

التوقف عن التدخين: التدخين يضر بالصحة العامة ويمكن أن يؤثر سلبًا على بصيلات الشعر، مما يؤدي إلى تساقطه وظهور الشيب المبكر.

حماية الشعر من أشعة الشمس:استخدام القبعات أو الأوشحة لحماية الشعر من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

تجنب الممارسات الضارة بالشعر: تجنب تبييض الشعر، استخدام أدوات التصفيف الحرارية بشكل مفرط، أو غسل الشعر بكثرة، حيث يمكن أن تضعف هذه العادات الشعر وتسبب تساقطه.

تحذير من تناول هذه الزيوت

وقالت التقارير بأن بعض العلاجات الطبيعية مثل زيت جوز الهند، الزنجبيل، بذور السمسم الأسود، والتدليك بالسمن يتم تداولها كحلول للشيب، لكنها لم تُدرس سريريًا بشكل كافٍ، لذا يجب استخدامها بحذر.

وكانت بعض التقارير الطبية قد أكدت بأن ظهور الشيب له العديد من العوامل، منها: