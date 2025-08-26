الرياض - كتبت رنا صلاح - يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة ضعف التركيز وتكرار النسيان، خاصة في فترات الدراسة أو ضغوط العمل اليومية، ومع ذلك فإن العودة إلى الطبيعة تمنحنا حلولاً فعّالة لمثل هذه التحديات، إذ أظهرت العديد من الدراسات أن بعض الأعشاب الشائعة في منازلنا يمكن أن تكون وسيلة قوية لدعم الذاكرة وتعزيز قدرات الدماغ، وهذا ما يجعل البحث عن هذه المكونات الطبيعية ضرورة لكل من يسعى لتحسين الأداء العقلي والحفاظ على نشاط ذهني دائم.

يا ريتني عرفته من زمان… مكون منزلي يساعد في تقوية الذاكرة ويمنع النسيان جربه بنفسك!!

الزعتر من الأعشاب التي أثبتت جدارتها في تحسين الذاكرة، فهو يحتوي على الأحماض الدهنية أوميجا 3 التي تساعد على دعم الخلايا العصبية، كما يعمل على تعزيز التركيز والوقاية من مشكلات الشيخوخة الذهنية مثل الزهايمر، وبفضل طعمه المميز يمكن إدخاله بسهولة في الطعام اليومي سواء في السلطات أو المشروبات الساخنة.

المريمية وحماية الذاكرة

من جانب آخر تعد عشبة المريمية من المكونات القوية التي تعمل على دعم المخ وحمايته من التدهور، وقد ارتبطت منذ القدم بقدرتها على تنشيط الذاكرة وتقليل فرص الإصابة بضعف الإدراك، كما أن شرب المريمية بانتظام يساعد الطلاب على زيادة التركيز أثناء فترات الامتحانات.

اللبان الذكر لتحفيز التركيز

لا يقل اللبان الذكر أهمية عن باقي الأعشاب، فهو يحتوي على مركبات فعالة تساعد على تنشيط الدورة الدموية في الدماغ مما يحسن من سرعة الاستيعاب، ويمكن تناوله بسهولة من خلال نقع ملعقة صغيرة في الماء وشربه صباحاً للحصول على أفضل نتيجة.

الجينسنغ وسر النشاط الذهني

أما عشبة الجينسنغ فهي خيار آخر رائع لمن يرغب في تعزيز الذاكرة والوقاية من النسيان، إذ تضم مجموعة من المركبات الطبيعية التي تساعد الدماغ على مقاومة التعب وزيادة القدرة على التعلم بشكل أسرع، ولذلك ينصح بها كجزء من النظام الغذائي خاصة للطلاب والباحثين.

إن استخدام هذه الأعشاب الطبيعية مثل الزعتر والمريمية واللبان الذكر والجينسنغ يمثل خطوة ذكية نحو حياة صحية أكثر توازناً، فهي ليست مجرد بدائل تقليدية وإنما وسائل مثبتة لتحسين الأداء العقلي والذاكرة عند مختلف الفئات العمرية.