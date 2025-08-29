الرياض - كتبت رنا صلاح - دهون البطن والكرش من أكثر المشكلات المزعجة التي يبحث الكثيرون عن حلول طبيعية للتخلص منها، بعيدًا عن الحميات القاسية أو التمارين الشاقة. ومن الوصفات التي لاقت رواجًا كبيرًا مؤخرًا، مشروب النعناع مع ورق الغار، الذي لا يقتصر دوره على حرق الدهون فقط، بل يساعد أيضًا في تنقية الجسم من السموم ومنح البشرة والجسم مظهرًا صحيًا أكثر شبابًا.

«مش هتحتاجي دكاترة ولا أدوية».. النعناع مع ورق الغار سر التخلص من دهون البطن والترهلات والحصول على قوام مثالي

كوب ماء مغلي.

3 أوراق من ورق الغار.

ملعقة صغيرة من النعناع المطحون (يمكن استبداله بالنعناع الطازج).

عسل للتحلية (اختياري).

طريقة التحضير والاستخدام

في كوب كبير، ضعي النعناع وورق الغار.

اسكبي فوقهما الماء المغلي وحرّكي جيدًا.

غطي الكوب واتركيه حتى يصبح فاترًا.

يمكنك تحليته بالعسل حسب الرغبة.

اشربيه قبل النوم بساعة يوميًا للحصول على أفضل النتائج.

فوائد مشروب النعناع مع ورق الغار

التخسيس وحرق الدهون:

يساعد على تسريع عملية الأيض وحرق الدهون، خاصة في منطقة البطن والأرداف.

يقلل الشهية ويمنح إحساسًا بالشبع لفترة أطول، مما يساعد على التحكم في الوزن.

تنقية الجسم من السموم:

يعمل كمطهر طبيعي للجسم، حيث يساعد على طرد السموم والجراثيم والفطريات.

فوائد للجهاز الهضمي:

يخفف من انتفاخات المعدة ويحسّن عملية الهضم.

يخفف من رائحة الفم الكريهة ويهدئ آلام الأسنان.

فوائد جمالية:

يعزز رشاقة القوام ويمنح الجسم مظهرًا مشدودًا.

يساعد على ترطيب البشرة وحمايتها من التشققات، خاصة في فصل الشتاء.

مشروب النعناع مع ورق الغار وصفة طبيعية بسيطة، لكنها فعالة في دعم رحلة فقدان الوزن وشد الترهلات، إلى جانب فوائدها الصحية والجمالية المتعددة. ومع الانتظام على شربه قبل النوم، ستلاحظين فرقًا واضحًا في رشاقتك وحيوية بشرتك.