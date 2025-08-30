“بطنك هتلزق في ضهرك!”.. شرب القهوة في هذا الوقت ينسف الدهون “هتخس بسرعة الصاروخ”

الرياض - كتبت رنا صلاح - لم تعد القهوة مجرد مشروب يبعث النشاط ويمنح التركيز، بل أثبتت الدراسات الحديثة أنها يمكن أن تتحول إلى وسيلة فعالة للمساعدة في إنقاص الوزن وحرق الدهون إذا تم تناولها في التوقيت الصحيح، فالأمر لا يرتبط فقط بكمية الكافيين، بل أيضًا بالساعة التي يحتسي فيها الإنسان فنجانه اليومي، وهذا ما جعل القهوة محط اهتمام خبراء التغذية في السنوات الأخيرة.

في الصباح الباكر، ينتج الجسم بشكل طبيعي هرمون الكورتيزول الذي يساعد على اليقظة، وتصل نسبته إلى أعلى مستوياتها ما بين السابعة والثامنة صباحًا، وهنا قد يؤدي شرب القهوة إلى زيادة غير مرغوبة في هذا الهرمون، مما يسبب شعورًا بالقلق أو التوتر، ولذلك لا يعتبر هذا الوقت مثاليًا إذا كان الهدف من تناول القهوة هو تعزيز عملية الحرق أو الاستفادة من تأثيرها على الوزن.

الوقت الأمثل لشرب القهوة

تشير الأبحاث إلى أن أفضل فترة لتناول القهوة من أجل تنشيط عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون هي ما بين التاسعة والنصف والحادية عشرة صباحًا، ففي هذا التوقيت تنخفض مستويات الكورتيزول نسبيًا، مما يجعل تأثير الكافيين أكثر فعالية وأمانًا، كما يمكن تعزيز الفائدة بإضافة مسحوق البروتين إلى القهوة، حيث يمنح الجسم شعورًا أطول بالشبع ويزيد من كفاءة عملية فقدان الوزن بشكل صحي ومتوازن.

القهوة إذن ليست فقط مشروبًا تقليديًا يرافق بداية اليوم، بل قد تصبح عنصرًا داعمًا لمن يسعون للتخلص من الوزن الزائد، لكن السر يكمن في معرفة الوقت المثالي لشربها وكيفية دمجها ضمن أسلوب حياة صحي.