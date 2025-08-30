الرياض - كتبت رنا صلاح - قد تبدو للوهلة الأولى مجرد فاكهة موسمية تباع على الأرصفة بأسعار زهيدة، لكنها في الحقيقة كنز غذائي وصحي لا يقدر بثمن، إنها التين الشوكي الذي يلقبه الكثيرون بـ “فاكهة الغلابة”، ومع ذلك فهو يملك قيمة غذائية تضعه في مرتبة الفواكه الأغلى، إذ يجمع بين الطعم اللذيذ والفوائد الطبية المتعددة، الأمر الذي جعل خبراء التغذية يصفونه بأنه غذاء دوائي طبيعي يعالج العديد من المشكلات الصحية.

“سعرها قليل لكن مفعولها يساوي ذهب”… فاكهة مهملة بسعر التراب في مصر تمنع ارتفاع السكري وتقضي على الامساك

ما يجعل التين الشوكي استثنائياً هو غناه بفيتامين C ومجموعة فيتامينات ب، إضافة إلى معادن أساسية مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم، كما يحتوي على النحاس والألياف الغذائية بكميات كبيرة، هذه التركيبة الفريدة لا تعزز فقط مناعة الجسم، بل تمنحه القدرة على مقاومة أمراض خطيرة وتحسين وظائف الأعضاء الحيوية بشكل ملحوظ.

فوائد صحية مذهلة

يساهم التين الشوكي بشكل فعال في ضبط مستويات السكر في الدم بفضل مكوناته الطبيعية المستخلصة من نبات الصبار، ما يجعله خيارًا رائعًا لمرضى السكري، كما أنه غني بالكالسيوم الضروري لتقوية العظام وحمايتها من الهشاشة، إلى جانب ذلك فإن احتواءه على الألياف يساعد على تحسين عملية الهضم والتخلص من مشكلة الإمساك، إضافة إلى حماية القلب عبر خفض الكوليسترول وتنظيم ضغط الدم، أما الأهم فهو احتواؤه على مركبات مضادة للأكسدة تقاوم الخلايا السرطانية وتحمي الجسم من التحورات الضارة.

بذلك يصبح التين الشوكي فاكهة استثنائية تستحق أن تكون جزءًا من النظام الغذائي اليومي، ليس فقط لأنه متوفر ورخيص الثمن، بل لأنه يجمع بين الطعم اللذيذ والفوائد الطبية التي تقي من أخطر الأمراض وتمنح الجسم صحة وحيوية.