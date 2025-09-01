الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتمد الحصول على شعر قوي وصحي ليس فقط على المستحضرات والزيوت الموضعية، بل أيضًا على العناصر الغذائية التي تغذي الجسم من الداخل. ووفقًا لما نشرته صحيفة Times of India، هناك ثمانية أطعمة خارقة تُسهم في تسريع نمو الشعر وتحسين كثافته:

8 أطعمة تعزز نمو الشعر بسرعة

البيض: غني بالبروتين والبيوتين، ما يجعله فعالًا في تقوية الشعر وتعزيز نموه عند تناوله بانتظام.



السبانخ: تحتوي على الحديد، وحمض الفوليك، وفيتامينَي A وC، مما يساعد على تحسين صحة بصيلات الشعر وانتعاشها.



البطاطا الحلوة: غنية ببيتا كاروتين، الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين A، وهو عنصر أساسي لصحة الشعر.



الأفوكادو: يحتوي على فيتامين E والدهون الصحية، التي تدعم فروة الرأس وتزيد من كثافة الشعر وقوته.



المكسرات والبذور: مصدر ممتاز لأحماض أوميغا-3 الدهنية والزنك، مما يعزز صحة الشعر ويزيد من غزارته.



التوت: غني بمضادات الأكسدة وفيتامين C، الذي يساعد في إنتاج الكولاجين الضروري لتقوية الشعر.



العدس: يحتوي على البروتين والحديد وحمض الفوليك، ويُعد من الأطعمة المثبتة علميًا في منع تساقط الشعر.



الزبادي اليوناني: يتميز بمحتواه من البروتين وفيتامين B5، مما يساهم في تعزيز كثافة الشعر وتحسين مظهره.