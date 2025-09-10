الرياض - كتبت رنا صلاح - يتفاجأ الكثير من الأفراد، عند الاستيقاظ من النوم، بظهور كدمات على جسدهم دون معرفة سبب واضح، حيث تظهر باللون الأزرق أو الأسود، على الذراعين أو الساقين دون التعرض لأي إصابة مباشرة، حيث كشفت تقارير طبية أن ذلك يرجع لعدد من الأسباب التي يجب الانتباه لها.

ليها سبب.. عوامل صحية وراء ظهور كدمات دون إصابة على جسمك

وكشف موقع UpToDate، استنادًا لمسح أُجري على 500 بالغ سليم في الولايات المتحدة، أن نحو 18% منهم أفادوا بسهولة ظهور الكدمات، وجاءت النساء أكثر عرضة لهذه الحالة مقارنةً بالحالات التي تظهر على الرجال.

وأوضح موقع “OnlyMyHealth”، المتخصص أن الكدمات تظهر عندما تكون هناك إصابات صغيرة في الأوعية الدموية وتتضرر الأنسجة تحت الجلد، ويتسرب الدم إلى الأنسجة المحيطة، مما يسبب تغيرًا في اللون، وعادةً يحدث ذلك نتيجة صدمة أو ضربة على الجسم، ولكن بعض الأدوية والحالات الصحية، وحتى التقدم في السن، قد تجعل الشخص أكثر عرضة للكدمات.

مشاكل صحية سبب ظهور كدمات الجسم

وأشار الموقع الطبي، أن ظهور الكدمات دون سبب، يمكن أن يشير لوجود مشاكل صحية كامنة، مثل نقص العناصر الغذائية. على سبيل المثال، يعد نقص فيتامين ك سببًا رئيسيًا لسهولة الإصابة بالكدمات، حيث إن فيتامين ك ضروري لتخثر الدم، وقد يؤدي نقصه إلى زيادة النزيف وظهور الكدمات، ويتجلى ذلك في نزيف حاد من الجروح الطفيفة، ونزيف الأنف، ونزيف اللثة، ووجود دم في البول أو البراز.

وأضاف أن الكدمات يمكن أن تشير أيضًا إلى وجود فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، وهو حالة لا يمتلك فيها الجسم ما يكفي من الحديد لإنتاج الهيموجلوبين، وهو بروتين في خلايا الدم الحمراء يحمل الأكسجين، ويعد سببًا شائعًا لسهولة ظهور الكدمات، كما أن الحديد معدن أساسي يساعد على إنتاج خلايا الدم الحمراء السليمة، وقد يؤدي نقصه إلى انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء أو حتى انخفاض عدد الصفائح الدموية، والصفائح الدموية ضرورية لتخثر الدم، لذا فإن نقصها قد يؤدي إلى المزيد من الكدمات والنزيف.