الرياض - كتبت رنا صلاح - انتشر مؤخرًا اسم MCT oil بين محبي الصحة والرشاقة، خصوصًا في أنظمة مثل الكيتو دايت. لكن ما هو هذا الزيت بالضبط؟ وهل يختلف عن زيت جوز الهند؟ والأهم: هل يستحق الضجة حول فوائده في إنقاص الوزن وحماية القلب؟

«زيت مش زي أي زيت!».. اكتشف سر زيت MCT في التخسيس السريع وتنشيط الدماغ، والفرق الكبير بينه وبين زيت جوز

يتكون من أحماض دهنية يتراوح طول سلاسلها بين 6 – 12 ذرة كربون.

بفضل هذا التركيب، يُهضم بسرعة ويمتصه الجسم مباشرة لاستخدامه كطاقة، بدلًا من تخزينه في صورة دهون.

بمعنى آخر: هو وقود سريع للجسم والدماغ.

الفرق بين زيت MCT وزيت جوز الهند

زيت جوز الهند: يحتوي طبيعيًا على 60–65% من MCTs.

زيت MCT: نسخة مركزة ونقية 100%، غالبًا غنية بحمض الكابريك والكابريليك.

زيت جوز الهند طبيعي وغني بالـ MCT، لكن زيت MCT هو المستخلص المركز الذي يمنحك أعلى فائدة بكمية أقل.

أبرز فوائد زيت MCT

1. دعم فقدان الوزن

يزيد من معدل حرق الدهون.

يمنح إحساسًا بالشبع لفترة أطول.

مثالي للأنظمة منخفضة الكربوهيدرات مثل الكيتو.

ملاحظة: الأبحاث واعدة، لكن لا يوجد دليل قاطع أنه يؤدي لفقدان وزن كبير وحده دون حمية متوازنة.

2. تعزيز صحة القلب

قد يقلل من الكوليسترول الضار LDL.

يحمي من متلازمة التمثيل الغذائي.

بعض الدراسات الحيوانية أظهرت تأثيرًا وقائيًا أكبر مقارنة بالدهون طويلة السلسلة.

3. رفع الطاقة وتحسين التركيز الذهني

يتحول سريعًا إلى طاقة فورية.

يساعد الدماغ على التركيز وتحسين المزاج.

هناك دراسات أولية تشير لفائدته في أمراض الذاكرة مثل الزهايمر.

4. خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات

يساعد على موازنة بكتيريا الأمعاء.

يثبط نمو بعض الميكروبات مثل:

العقدية (التهابات الحلق).

المكورات العنقودية (التسمم الغذائي).

النيسرية (التهاب السحايا).

الآثار الجانبية

آمن عمومًا، لكن يفضل البدء بكمية صغيرة لتجنب اضطرابات الهضم.

مرضى القلب والأوعية الدموية يُنصح باستشارة الطبيب قبل الاستخدام.

هل يناسب الأطفال؟

قد يُستخدم تحت إشراف طبي فقط في حالات محددة مثل:

سوء الامتصاص (التليف الكيسي).

الصرع المقاوم للعلاج ضمن الكيتو.

النقص الحاد في الوزن لزيادة السعرات الحرارية.

زيت MCT ليس مجرد موضة غذائية، بل مكمل صحي حقيقي مدعوم بالأبحاث، يُفيد في رفع الطاقة، تحسين التركيز، دعم القلب والمناعة، والمساعدة على ضبط الوزن. ومع ذلك، يظل جزءًا من نمط حياة متوازن، وليس علاجًا سحريًا بحد ذاته.