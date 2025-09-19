الرياض - كتبت رنا صلاح - أكد خبراء الصحة أن توقيت تناول البذور مثل بذور الشيا والكتان والشمر يلعب دورًا أساسيًا في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، وتحسين الهضم، ودعم ميكروبيوم الأمعاء، مشيرين إلى أن اختيار الوقت المناسب لتناولها يضاعف فوائدها الصحية.

انسى الإمساك تمامًا.. مشروب طبيعي موجود في كل بيت لتنظيف الأمعاء والقولون في ثواني

يُفضل تناول بذور الشيا صباحًا أو قبل التمرين، حيث تساعد على إبطاء عملية الهضم، وتثبيت مستوى السكر في الدم، وتعزيز امتصاص العناصر الغذائية. أما تناولها مساءً، فيساهم في تقليل الانتفاخ وتحسين جودة النوم. وتتميز بذور الشيا بغناها بالألياف وأحماض أوميجا 3، وتعمل كبريبيوتيك طبيعي يغذي بكتيريا الأمعاء المفيدة ويحافظ على توازنها.

وفي سياق متصل، يوصي الخبراء بتناول بذور الكتان مطحونة صباحًا لزيادة استفادة الجسم من عناصرها، فهي تدعم صحة الجهاز الهضمي، وتقلل من التهابات الأمعاء، وتحسن حركة الأمعاء الطبيعية. كما تحتوي على ألياف تساعد على الوقاية من الإمساك وتعزيز عملية الهضم.

وكذلك ينصح بتناول بذور السمسم مع العشاء، لما لها من دور في تعزيز كثافة العظام بفضل غناها بالكالسيوم، كما تقلل من الإجهاد التأكسدي وتحافظ على صحة العظام والعضلات أثناء النوم.

ويرى الخبراء بأن أفضل وقت لتناول بذور الشمر هو بعد الوجبات، إذ تحتوي على مركب الأنيثول الذي يساعد على استرخاء عضلات الجهاز الهضمي، والحد من الغازات والانتفاخ، وتحفيز إنتاج الإنزيمات الهضمية لتسهيل عملية الهضم.

يشدد الخبراء على أن الاهتمام بتوقيت تناول هذه البذور يمكن أن يكون المفتاح لتعزيز صحة الأمعاء وتحسين الهضم بشكل طبيعي، مؤكدين أن إدخال هذه العادة الغذائية البسيطة إلى الروتين اليومي يمنح الجسم راحة أكبر وفوائد صحية مضاعفة.