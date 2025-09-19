الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعدّ العسل الطبيعي من الأطعمة المفيدة جدًا لصحة الجسم، ويتميّز عسل الزعتر تحديدًا بلونه العنبري وطعمه القوي وخصائصه العلاجية المتنوعة، مما يجعله خيارًا مثاليًا لدعم الصحة العامة والوقاية من الأمراض. فيما يلي أبرز فوائده:

«السر اللي مستخبي في معلقة عسل!».. عسل الزعتر بيقوي المناعة ويعالج أمراض كتير مش هتتخيليها!

يحتوي عسل الزعتر على خصائص طبيعية قوية كمضاد للبكتيريا، مما يساعد على حماية الجسم من الالتهابات المختلفة.

فعّال جدًا في مكافحة التهابات الجهاز التنفسي خلال فصل الشتاء، مثل نزلات البرد، والإنفلونزا، والتهاب الشعب الهوائية.

يساعد في تنظيف الشعب الهوائية وتحسين التنفس بشكل عام.

نصيحة: للحصول على أفضل فائدة، تناول ملعقة صغيرة من عسل الزعتر في الصباح الباكر مع كوب ماء دافئ، أو استخدمه لتحلية شاي الأعشاب بدل السكر.

يخفف التهابات الجهاز الهضمي

يساعد في تهدئة التهابات المعدة والأمعاء بفضل خصائصه المضادة للالتهاب.

يعزز الهضم ويحمي بطانة الجهاز الهضمي من التهيج.

يعالج مشاكل البشرة

يمكن استخدام عسل الزعتر مباشرة على الجلد لعلاج بعض العدوى الجلدية وحب الشباب.

يُستخدم كقناع للوجه لمدة 20 دقيقة يوميًا، ثم يُغسل بالماء الدافئ، مما يساعد في تنقية البشرة وتقليل الالتهابات الجلدية.

يسرّع التئام الجروح والحروق

يحتوي على خصائص علاجية تساهم في تسريع شفاء الجروح والحروق.

يساعد في علاج تقرحات الجلد ومنع تقرحات الفراش.

يخفف مشاكل الأنف والأذن والجيوب الأنفية

يساهم في تخفيف انسداد الأنف والتقليل من آلام التهابات الجيوب الأنفية.

يساعد في مكافحة نزلات البرد المتكررة ويقلل من سيلان الأنف والإفرازات الأنفية.

يساهم في الوقاية من السرطان

أثبتت دراسات عدة أن عسل الزعتر يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساهم في تقليل نمو الخلايا السرطانية.

يساعد على منع نمو خلايا سرطان الثدي والبروستاتا وبطانة الرحم، ويقلل من نشاط الخلايا السرطانية المعتمدة على الهرمونات.

يحمي الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرّة.

ملاحظات مهمة