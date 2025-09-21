الرياض - كتبت رنا صلاح - تُعتبر متلازمة القولون العصبي (IBS) من أبرز الاضطرابات الهضمية شيوعًا، حيث يعاني المصابون منها من آلام متكررة في البطن، وانتفاخ، وحرقة، واضطرابات في الإخراج، ما ينعكس بشكل مباشر على جودة الحياة اليومية.

طلع معجزة مشروب طبيعي لتنظيف القولون.. حل سحري للتخلص من الانتفاخ وغازات البطن

أوصى خبراء الجهاز الهضمي بتجربة مشروب طبيعي مركب يساعد على تهدئة التقلصات وطرد الغازات، ويتكون من:

نصف ملعقة صغيرة من الشمر، اليانسون، الكمون، الزعتر الجاف، وأوراق النعناع.

تُغلى المكونات مع كوب ماء على نار هادئة لمدة 5 دقائق، ثم يُغطى الكوب 10 دقائق ويُصفى.

يُشرب دافئًا مرتين يوميًا قبل الوجبات، دون إضافة السكر.

مشروبات طبيعية أخرى مفيدة للقولون العصبي

إلى جانب هذا المشروب، كشفت تقارير طبية عن مجموعة أخرى من المشروبات التي تعزز صحة القولون وتحسن عملية الهضم، أبرزها:

الكركم: يعمل كمضاد للالتهابات ويساعد على تنظيم حركة الأمعاء.

الزنجبيل: يساهم في تهدئة الجهاز الهضمي والتقليل من الانتفاخ.

الكمون: يعزز الهضم ويقلل من الغازات والإسهال.

شاي البابونج: مهدئ طبيعي للأمعاء ويساعد على الاسترخاء قبل النوم.

الجدير بالذكر بأن التقارير الطبية أكدت أن هذه المشروبات يجب أن يكون تناولها تحت إشراف الطبيب، خاصة بالنسبة إلى مرضى الحالات المزمنة، مشيرة إلى كون مشاكل القولون والأمعاء في حال استمرارها يجب زيارة الطبيب في أقرب وقت ممكن من أجل عمل التشخيص الصحيح ومعرفة ما هو السبب الحقيقي وراء هذه الآلام المستمرة.