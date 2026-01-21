حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 يناير 2026 09:29 مساءً - يستعد ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة لاستقبال صدام كروي يجمع بين ضمك وضيفه النصر مساء اليوم الأربعاء 21 يناير 2026، حيث تأتي هذه المباراة ضمن الأسبوع السابع عشر من دوري روشن كاختبار حقيقي لقدرة العالمي على مواصلة مطاردة الصدارة وتضييق الخناق على المنافسين.

يلا شوت بلس.. بث مباشر مشاهدة مباراة النصر وضمك الأسطورة مباشر بجودة قوية دون تأخير في البث

فريق النصر يدخل يدخل اللقاء بنشوة الانتصار الثمين الذي حققه مؤخرًا على الشباب بنتيجة 3-2، وهو ما منح رفاق رونالدو دفعة معنوية هائلة للتمسك بالمركز الثالث برصيد 34 نقطة والبقاء ضمن دائرة الصراع على اللقب الغالي.

وعلى الصعيد التاريخي يدخل النصر المواجهة بأفضلية نفسية كاسحة، إذ تشير لغة الأرقام إلى تفوق العالمي في 9 مناسبات من أصل 12 لقاء سابقًا جمع بين الطرفين، بينما لم ينجح ضمك في حسم الفوز سوى في مباراة وحيدة وساد التعادل في مواجهتين.

ويأمل أصحاب الأرض الذين يقبعون في المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة في كسر هذا النحس التاريخي وتحقيق مفاجأة تعيد للفريق بريقه، مستندين في ذلك على عاملي الأرض والجمهور لعرقلة طموحات الضيف الثقيل القادم من الرياض.

القناة الناقلة لمباراة النصر وضمك

خصصت شبكة قنوات ثمانية شاشتها وتطبيقها الذكي لنقل أحداث المباراة مباشرة وحصريًا لجمهور الشرق الأوسط، لتضع المشاهدين في قلب الحدث لمتابعة هذه السهرة الكروية التي تعد بالكثير من الإثارة والندية.

خاصة في ظل الرغبة الجامحة للنصر في حصد العلامة الكاملة وعدم التفريط في أي نقطة قد تكلفه الابتعاد عن سباق الصدارة المشتعل.

توقيت مباراة النصر وضمك

تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.