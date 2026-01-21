كشف ملابسات مقطع فيديو تضمن استغاثة بتغيب أثناء عمله بإحدى الشركات بالبحر الأحمر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 يناير 2026 09:30 مساءً -

فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إستغاثة أحد الأشخاص لتغيب شقيقه أثناء عمله بإحدى الشركات بمحافظة البحر الأحمر.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأكدت التحريات أن وراء تغيب المذكور (4 أشخاص "أحدهم عامل بذات الشركة التى يعمل بها المتغيب") حيث علم المذكور بإستلام المتغيب مبالغ مالية من مقر الشركة لتوصليها لأحد العملاء فقام بالإتفاق مع باقى المتهمين على سرقة المبلغ المالى ، وقاموا بإستدراجه لإحدى المناطق الجبلية بمحافظة البحر الأحمر وأطلق أحدهم عيار نارى تجاهه من سلاح نارى كان بحوزته مما أدى لوفاته وإستولوا على المبلغ المالى الذى بحوزته وإخفاء جثمانه بذات المنطقة.

أمكن ضبطهم ، وتم بإرشادهم إستخراج جثمان المتوفى المذكور وضبط السلاح النارى المستخدم فى التعدى والمبلغ المالى المستولى عليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.