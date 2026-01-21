حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 يناير 2026 09:29 مساءً - يستعد دييجو سيميوني لخوض معركة تكتيكية من العيار الثقيل حين يقود كتيبته الروخي بلانكوس في قلب إسطنبول لمواجهة غلطة سراي التركي مساء اليوم الأربعاء 21 يناير 2026، وتأتي هذه المباراة الحاسمة فوق أرضية ملعب رامس بارك لحساب الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

رابط مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة أتليتكو مدريد وغلطة سراي يلا شوت بلس بدون تأخير أو تقطيع بجودة عالية

يرفع أتلتيكو مدريد شعار الفوز ولا بديل غيره للتمسك بمركزه الثامن برصيد 12 نقطة وضمان العبور المباشر لدور الستة عشر دون الدخول في حسابات الملحق المعقدة.

بينما يتسلح أصحاب الأرض برصيد 9 نقاط وحناجر آلاف المشجعين الأتراك لخطف انتصار يقلب موازين المجموعة ويعزز آمالهم في مواصلة الرحلة القارية بنجاح.

وقد كشف المدرب الأرجنتيني سيميوني خلال المؤتمر الصحفي عن رؤيته الفنية لهذا الصدام مؤكدًا أن النقاط الثلاث هي الهدف الوحيد للفريق الإسباني في ظل المنافسة الشرسة بين كبار القارة.

إذ حذر لاعبيه من خطورة الهجوم التركي الذي يضم أسماء رنانة مثل فيكتور أوسيمين وجوندوجان، مشددًا على أن غلطة سراي يمتلك أجنحة هجومية في أوج عطائها.

وهو ما سيجبر الفريق المدريدي على تقديم أقصى مستويات التركيز الدفاعي واستغلال أنصاف الفرص أمام المرمى لحسم اللقاء مبكرًا وتجنب مفاجآت الدقائق الأخيرة التي يشتهر بها الفريق التركي وسط أنصاره.

متى تبدأ مباراة أتليتكو مدريد وغلطة سراي؟

تنطلق صافرة هذه القمة الأوروبية المرتقبة في تمام الساعة الثامنة وخمس وأربعين دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بينما سيكون الجمهور في مصر على موعد مع الإثارة عند الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة مساءً، وفي التاسعة وخمس وأربعين دقيقة في الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة مباراة أتليتكو مدريد وغلطة سراي

ستكون هذه المباراة منقولة حصريًا عبر شاشة beIN Sports HD 2 بتعليق علي محمد علي، مع إتاحة خيار البث الرقمي للمشتركين عبر تطبيق TOD ومنصة beIN Connect لضمان عدم تفويت أي لحظة من لحظات هذه الليلة الصاخبة في بلاد الأناضول.