«مش هتروح للدكتور».. تخلص من ألم الركبة بخمسة علاجات منزلية سهلة

الرياض - كتبت رنا صلاح - تعتبر آلام والتهابات الركبة من المشكلات الصحية الشائعة، خاصة مع التقدم في العمر أو الإفراط في ممارسة الرياضة، ومع أن العلاج الطبي ضروري للحالات المزمنة، إلا أن بعض الطرق المنزلية البسيطة يمكن أن تساعد في تخفيف الالتهاب والألم، وفي السطور التالية سنعرض لكم الخطوات الفعالة لتخفيف التهابات الركبة، وفقًا لموقع «هيلث لاين».

حيل بسيطة لتقليل التهابات الركبة في المنزل

وهناك 5 حيل بسيطة تساعد في تقليل التهابات الركبة بدون أدوية وهي:

1- استخدام كمادات باردة

يمكنك وضع كيس من الثلج أو كمادة باردة على الركبة لمدة 15 إلى 20 دقيقة حيث إن هذه الحيلة تساعد على تقليل التورم والالتهاب.

2- رفع الساق لأعلى

قومي برفع الركبة على وسادة أثناء الراحة، فهذه الطريقة تساعد على تخفيف الضغط وتحسن تدفق الدم، مما يقلل من التورم.

3- الراحة وتجنب الإجهاد

يمكن أخذ قسط من الراحة وتجنب الأنشطة المرهقة ليمنح المفصل فرصة للتعافي.

4- استخدام ضمادة ضغط مرنة

يجب ارتداء رباط ضاغط أو داعم للركبة، إذ إنه يساعد في تثبيت المفصل والحد من تفاقم الالتهاب.

5- القيام بتمارين خفيفة

يمكنك القيام بتمارين بسيطة مثل شد أو إطالة العضلات المحيطة بالركبة فهي تساعد على تقويتها وتخفيف الألم على المدى الطويل.

علاج أوجاع الركبة بالأعشاب