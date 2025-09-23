الرياض - كتبت رنا صلاح - كشف الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، عن مشروب علاجي يشبه البصل في قدرته على الوقاية من سبعة أمراض، وهذا المشروب هو القهوة المفضلة لدى الكثيرين حول العالم.

«موجود في كل بيت».. الكشف عن مشروب شهير يحمي من الخرف وتلف الكبد

ووفقًا للدكتور مياسنيكوف، كانت القهوة تعتبر سابقًا عادة سيئة، لكن منذ نحو 30 عامًا، ظهرت دراسات علمية أثبتت الفوائد الإيجابية للقهوة على مختلف أعضاء الجسم وتحسن صحتها، قائلًا: “يمكن، بل يجب شرب القهوة دائمًا، كما هو معروف، هناك مشروبات صحية وأخرى ضارة، فبعضها يسبب الالتهابات في الجسم، في حين مشروبات أخرى تقلل الالتهاب وتمنع أمراض الأوعية الدموية والأعضاء الداخلية.”

على سبيل المثال، تسبب المشروبات الغازية المحلاة والعصائر الالتهاب، فهي تحتوي على السكر ومركبات أخرى تؤدي إلى التهاب الأوعية الدموية والخلايا والأنسجة، بينما تساعد القهوة والشاي على تقليل الالتهاب، وأضاف مياسنيكوف أن الكافيين منبه يستخدمه 90% من الناس، كما يحتوي الشاي الأخضر على نسبة منه أعلى من القهوة، لذا يوصي بعدم تجاوز 300 ملج من الكافيين يوميًا، وتحتوي القهوة على أكثر من 1000 مادة نشطة بيولوجيًا.

وأكد: “القهوة مشروب علاجي تمامًا، يقلل من خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب، ويخفض معدل ضربات القلب، وينظم مستوى ضغط الدم، مشيرًا إلى أن القهوة قد ترفع ضغط الدم لدى الأشخاص الذين لا يشربونها عادة، أما إذا كانت جزءًا من النظام الغذائي المعتاد، فإنها لا تؤثر على الضغط. كما أن القهوة مفيدة للكبد أيضًا”.

القهوة لتليف الكبد

وفي السياق ذاته، قال مياسنيكوف: “إذا كان الشخص يعاني من التهاب الكبد، فإن مسألة ما إذا كان يحب القهوة لم تعد ذات أهمية، يجب عليه شرب القهوة، فقد ثبت أنها تبطئ تطور تليف الكبد، ولا يوجد واق للكبد أقوى منها”، كما يمكن أن تزيد القهوة غير المفلترة من إجمالي الكوليسترول، وعلى الرغم من ذلك تنصح الجمعية الدولية لأطباء القلب بشرب القهوة، وذلك لأنها تقلل بنسبة 25% من خطر احتشاء عضلة القلب والسكتة الدماغية، كما تساعد على حماية الأوعية الدموية والقلب.

وأشار إلى أن شرب القهوة يساهم في الوقاية من هشاشة العظام، كما إنها تساعد على التقليل من خطر الإصابة بداء السكري ومرض ألزهايمر وأي نوع آخر من الخرف، مضيفًا: “توجد الكثير من الأمراض التي يتطلب علاجها شرب القهوة، ولا يوجد مرض واحد لا يمكن أن تساعد القهوة في الوقاية منه أو التخفيف من حدته، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم، وخفقان القلب، وعدم انتظام ضربات القلب، وغيرها.”