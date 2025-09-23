الرياض - كتبت رنا صلاح - الوضعية غير السليمة للجسم تؤثر على المظهر الخارجي وأيضًا على الصحة الداخلية، ولهذا يبحث الكثيرون عن تمرين عملي يساعد على حل مشكلة انحناء الكتفين وتقوية عضلات الظهر، وهنا يأتي تمرين IYT كخيار جيد يجمع بين السهولة والفعالية، حيث إن هذا التمرين ليس مجرد حركة بسيطة، بل وسيلة لحماية الجسم من الإجهاد المستمر، وتعزيز قوة الكتف، صحة الظهر، توازن العضلات، وضعية سليمة، أداء رياضي، سواء كنت رياضيًا أو موظفًا تجلس لساعات طويلة، فإن دمج تمرين IYT في روتينك اليومي سيحدث فرقًا واضحًا في شكل وحيوية الجزء العلوي من جسمك.

«بدون ما تروح للدكتور».. تمرين بسيط للتخلص من انحناء الظهر

حركة هذا التمرين مبنية على ثلاثة أشكال متتالية، وهي:

I: الذراعان مرفوعتان إلى الأعلى بشكل مستقيم.

Y: رفع الذراعين بزاوية 45 درجة.

T: فتح الذراعين على الجانبين مع ضم لوحي الكتف.

الفوائد الأساسية لهذا التمرين

يساعد على تقوية عضلات الظهر من خلال تفعيل الترابيس والمعينات والدالية الخلفية.

يعمل على تحسين الوضعية من خلال منع انحناء الكتفين إلى الأمام.

يدعم صحة العمود الفقري عن طريق توزيع الحمل بشكل متوازن على العضلات.

يساهم في تعزيز الأداء الرياضي برفع مستوى التحمل والاستقرار أثناء التمارين الأخرى.

العلاقة بالتأهيل والإحماء

يعد هذا التمرين جزءًا من برامج العلاج الطبيعي لآلام الكتف والظهر، كما يستخدم أيضًا كتمرين تحضيري قبل رفع الأثقال أو أي نشاط يحتاج حركة الذراعين فوق الرأس.

خطوات التنفيذ

قف مع مباعدة القدمين.

شد عضلات البطن للحفاظ على استقرار الجذع.

قم بالانتقال بين I، Y، وT بالتسلسل، مع إنزال الذراعين بين كل حركة وأخرى.

كرر من 10 إلى 15 مرة لكل جولة، مع 3 جولات كاملة.

متى تضيف الأوزان؟

يمكن تنفيذ التمرين باستخدام وزن الجسم الطبيعي، وعندما تصبح الحركات سهلة، يمكن إضافة أوزان خفيفة جدًا (1–2 رطل) لتجنب إجهاد الكتف.