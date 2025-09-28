الرياض - كتبت رنا صلاح - هل فكرت يومًا أن ثمرة صغيرة بسيطة مثل “التفاح” يمكن أن تكون سر صحتك طوال عمرك؟ ، ما تخبئه هذه الفاكهة الشهيرة يتجاوز مذاقها الحلو والمنعش، فهي تحمل في قشرتها وأليافها كنوزًا من مضادات الأكسدة التي تحارب الأمراض وتدعم قلبك وتحافظ على وزنك، سنكشف لك اليوم كيف يمكن لتناول التفاح بانتظام أن يحدث فرقًا حقيقيًا في حياتك الصحية.
"معلومة عجيبة" .. هذا ما يحدث في جسمك عند تناول تفاحة واحدة يوميا .. أخيرًا عرفنا السر
- بعد إجراء عدد من الأبحاث الهامة من قبل الباحثون المختصون تم التوصل إلى أن “التفاح” يضم نسبة عالية من المواد المكافحة لحدوث الأكسدة والمغذيات التي تساهم في تعزيز صحة القلب وأيضًا ضبط الوزن ، كما يلعب دور هام في الحماية من الإصابة بمرض السكري، وأيضًا تناول التفاح له أهمية في الحفاظ على وظائف الجهاز الهضمي.
- سلط موقع “فيري ويل هيلث” الضوء على فاكهة التفاح ذات المذاق اللذيذ وذكر عدد من الفوائد الصحية المميزة الكامنة والتي يحصل عليها الجسم عند الانتظام على تناوله يوميًا:
- الحفاظ على الخلايا من الضرر: تبعًا للأبحاث يعمل التفاح على تعزيز فعالية المواد المكافحة للأكسدة التي تقي خلايا الجسم من الضرر، حيث تُساهم هذه المواد على التقليل من تأثير الجذور الحرة، وهو ما يساعد في الوقاية من بعض الأمراض أبرزها اعتلالات القلب.
- الحفاظ على صحة القلب: تبعًا لما صرح به المكتشفون فإن التفاح يأتي غنيًا بـ “مركبات البوليفينولات” و”الألياف” مما يحد من التعرض لاعتلالات القلب وذلك من خلال تعزيز معدل الكوليسترول الكلي وغير النافع، كما أن المواد المكافحة للالتهابات تترك تأثيرًا إيجابيًا للغاية على الصحة القلبية.
- ضبط وزن الجسم: كشفت نتائج إحدى الدراسات أن مواظبة الاطفال على ثمار التفاح ومشتقاتها ساعدت في تحقيق التوازن لجميع الأنظمة الغذائية الخاصة بهم، كما أن إحدى المراجعات التي أُجريت في وقت سابق أن تناول التفاح ساعد في خسارة الوزن تحديدًا لمن يواجهون زيادة الوزن المفرطة.
- الحماية من السكري: تناول التفاح دون إزالة القشرة يمنح الجسم فوائد مضاعفة، حيث تساهم “الألياف” و”المركبات المضادة للأكسدة” في تقليل سرعة الهضم والحفاظ على توازن سكر الدم، تفيد دراسات علمية بأن مكافحات الأكسدة في التفاح تساهم في الحماية من السكري من النوع الثاني، وذلك عبر تقليل الإجهاد التأكسدي وتنظيم نسب الدهون في الدم.