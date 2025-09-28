الرياض - كتبت رنا صلاح - يعاني الكثير من الأشخاص من آلام الأسنان، والتي قد تكون بسبب تسوس الأسنان، أو لعدوى داخل الفك، أو أمراض اللثة، ويمكن أن يكون الألم الناتج في الأسنان أو الفك شديدًا، وبالتالي يسبب عدم الراحة، لكن الكثير من الأشخاص الذين يعانون من آلام الأسنان قد لا يتمكنون من زيارة الطبيب لأسباب مختلفة، لذلك نستعرض في السطور التالية أبرز العلاجات المنزلية للتخفيف من هذه الآلام، وذلك وفقًا لما ذكره موقع «times of india».

وداعًا لآلام الأسنان.. 5 مكونات في مطبخك تُسكَّن مشاكل الفم في دقائق

يمكنك الاعتماد على بعض المكونات الطبيعية الموجودة في مطبخك للتخلص من آلام الأسنان المزعجة بسرعة وفاعلية دون الحاجة إلى أدوية، مثل:

زيت القرنفل

يعد زيت القرنفل من أكثر العلاجات المنزلية شيوعًا وفعالية لتخفيف آلام الأسنان، إذ يحتوي على مادة الأوجينول التي تعمل كمخدر طبيعي ومضاد للبكتيريا، مما يساعد على تسكين الألم وتقليل الالتهاب.

فكل ما عليك فعله هو استخدام كرة قطنية أو قطعة قطن نظيفة، واغمسيها في بضع قطرات من زيت القرنفل، وافركيها برفق على المنطقة المصابة، ويجب تركها لبضع دقائق، وبعد ذلك اشطفيها بالماء الدافئ، كما يمكنك أيضًا مضغ قرنفل كامل بالقرب من السن المؤلم.

الثوم

يعتبر الثوم من الأطعمة المعروفة بفوائدها الطبية العديدة، ويستخدم بشكل شائع في المطبخ الهندي، إذ يحتوي على مادة الأليسين التي تتميز بخصائص مضادة للبكتيريا والميكروبات، مما يساعد على تخفيف الألم والتخلص من الكائنات الحية الدقيقة المدمرة في تجويف الفم.

فقط قومي بفرم فص ثوم حتى يتحول إلى عجينة، ومن ثم ضعي عجينة الثوم مباشرة على السن المصابة، واتركيها لبضع دقائق وبعدها اشطفيها بالماء الدافئ، كما يمكنك مضغ فص ثوم نيئ ببطء لتخفيف الألم بشكل أسرع، حيث سيكون الطعم قويًا للغاية، لذلك ينبغي شطف فمك بالماء بعد ذلك.

أوراق الجوافة

كما تتميز أوراق الجوافة بخصائصها المضادة للالتهابات والميكروبات، ما يجعلها دواءً ممتازًا لآلام الأسنان، ولهذا السبب تستخدم بشكل شائع في المنازل، خاصة في الهند، كطريقة طبيعية لحل مشاكل الفم وتقليل الألم.

كل ما عليك هو أخذ أوراق الجوافة الطازجة واعصريها لاستخراج العصير منها، ومن ثم اغلي الماء مع أوراق الجوافة، وبعد أن يبرد الماء، استخدميه كغسول للفم، فهذا الأمر يساعد على قتل البكتيريا التي توجد في الفم، ويزيل جميع حالات آلام الأسنان ومشاكل اللثة.

البصل

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي مركبات الكبريت التي توجد في البصل على مركبات مضادة للبكتيريا، وتعتبر مركبات الكبريت مضادة للالتهابات وتقتل الجراثيم، وتوفر الراحة من آلام الأسنان أيضًا.

فقط قومي بقطع حجم صغير من البصل النيئ، ومن ثم ضعيه مباشرة على السن المصابة، أو امضغيه ببطء، إذ أن النشاط المضاد للبكتيريا في البصل قد يساعد على التقليل من العدوى ويقلل الألم ببطء.

الكركم

كما يعتبر الكركم من أقوى الأعشاب المضادة للالتهابات والمطهرة في الطب الآسيوي، إذ يتميز بخصائص مقاومة للعدوى تجعله أفضل علاج لآلام الأسنان، وتساعد مادته الفعالة الكركمين على تقليل الالتهاب ومنع العدوى.

ولاستخدامه، قومي بمزج ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم مع بضع قطرات من الماء لصنع عجينة سميكة، ومن ثم ضعي العجينة مباشرة على الأسنان المصابة، اتركيها لبضع دقائق وبعد ذلك اغسلي فمك بالماء الدافئ، كما يمكنك خلط الكركم بالعسل أو زيت جوز الهند لمزيد من خصائص الشفاء.