الرياض - كتبت رنا صلاح - يعاني الكثير من الأشخاص في جميع أنحاء العالم من طنين الأذن، وهو يتمثل في سماع أصوات أخرى في الأذنين ليس لها مصدر خارجي، ورغم أنه لا يعد مشكلة خطيرة، إلا أنه يمكن أن يكون أحد أعراض مشكلة كامنة، وفي السطور التالية سوف نعرض لكم بعض العلامات التي يجب الانتباه إليها والتي تشير إلى إصابتك بطنين الأذن، وذلك وفقًا لما ذكره موقع «techtome».

لا تتجاهلها.. 6 علامات تدل على إصابتك بطنين الأذن

قد تظهر بعض الأعراض المزعجة التي تنذر بوجود طنين الأذن، والتعرف عليها يساعد في التعامل مع المشكلة بشكل أسرع وهي كالتالي:

سماع أصوات رنين أو طنين

من أبرز علامات طنين الأذن هو سماع أصوات رنين أو طنين في الأذنين عندما لا يكون هناك ضوضاء خارجية، وقد تختلف شدة هذه الأصوات من شخص لآخر، فقد تظهر وتختفي، أو تستمر بشكل دائم.

صعوبة السمع

في بعض الأحيان، قد يصاحب طنين الأذن صعوبة في السمع، وخاصة في البيئات الصاخبة، ويعرف ذلك بفقدان السمع المصاحب لطنين الأذن، مما قد يجعل من الصعب متابعة الحديث أو سماع الأصوات بشكل واضح.

الحساسية للأصوات العالية

إذا لاحظت أنك أصبحت أكثر حساسية للأصوات المرتفعة من المعتاد، فقد يكون ذلك إشارة على الإصابة بطنين الأذن، حيث يشعر الكثير من المصابين بعدم الراحة أو حتى ألم عند التعرض للضوضاء العالية.

امتلاء الأذن أو الضغط عليها

قد يعاني بعض المصابين بطنين الأذن من شعور بالامتلاء أو الضغط في الأذن، وهو إحساس يشبه التواجد تحت الماء، وقد يكون مزعجًا وغير مريح.

مشاكل النوم

قد يؤثر طنين الأذن على قدرتك على النوم أو الاستمرار في النوم، إذ يمكن أن يتسبب الرنين أو الطنين المستمر في أذنيك في صعوبة الاسترخاء ويمكن أن يؤدي إلى الأرق أو اضطرابات النوم الأخرى.

القلق أو التوتر

يعد التعامل مع طنين الأذن أمرًا مرهقًا ويسبب القلق، ويمكن أن تكون الضوضاء المستمرة في أذنيك مزعجة ومرهقة، مما يتسبب في زيادة مستويات التوتر.