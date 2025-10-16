الرياض - كتبت رنا صلاح - الكثير من النساء تعمل على اتباع مجموعة من الطرق المختلفة والمتنوعة لتنعيم الشعر المجعد، والتي من الممكن أن يتسبب بعضها في ضرر الشعر وإتلافه مع مرور الوقت، ولهذا السبب يجب التنويه على أن هناك بعض الوصفات الطبيعية التي يمكن بكل سهولة تحضيرها في المنزل تساعد في فرد الشعر الخشن وتقويته، وهو ما سنوضحه بالتفصيل في مقالنا هذا.

هيهفهف علي خدودك.. فرد الشعر الخشن بطريقة متخطرش علي بالك ضاعت فلوسك على الكوافيرات

تتمثل بعض الوصفات الطبيعية التي يسهل إعدادها في المنزل لتنعيم وتقوية الشعر في الآتي:

وصفة جوز الهند والليمون

ينصح بتجهيز ربع كوب من حليب جوز الهند مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون ثم القيام بمزج المكونات بشكل جيد وتركهم طوال الليل في الثلاجة.

بعد ذلك يتم ضعها على الشعر الصبح،و وينبغي الانتظار لفترة لا تقل عن نصف ساعة ثم غسل الشعر بالماء والشامبو الذي يخلون من الكبيرتات، ويمرعي تكرار هذه الوصفة مرة واحدة فقط في الأسبوع.

وصفة زيت الخروع وجوز الهند

في البداية يجب تجهيز ملعقة كبيرة من زيت الخروع وأخرى من زيت جوز الهند ثم خلطهم معا بشكل جيد حتى يصبح الخليط دافئ.

بعدها يتم وضع الزيت على فروة الشعر مع التدليك لمدة لا تقل عن 15 دقيقة حتى يتم توزيع الزيت على الشعر بشكل كافي.

ينبغي الانتظار لفترة نصف ساعة بعدها لغسل الشعر بالماء البارد والشامبو، وتكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

رذاذ الحليب لتنعيم الشعر

تتساءل الكثير من الفتيات عن رذاذ الحليب وفوائده للشعر الخشن، حيث يساعد رذاذ الحليب في تقوية وتنعيم الشعر الجاف والضعيف، ويمكن استخدامه كالتالي:

ينبغي تحضير ربع كوب من الحليب وزجاجة رذاذ.

بعد ذلك يتم سكب الحليب في الزجاجة ورش الشعر بها من الجذور إلى الأطراف.

ينبغي الانتظار لمدة نصف ساعة والقيام بغسل الشعر بعدها بالماء البارد للحصول على نتائج مذهلة، ويتم

تكرار هذه الوصفة لمرتين في الأسبوع.

يمكنك عمل وصفة الزيوت الدافىء كمساج للشعر فهذه الخلطة تساعد على تنعيم وفرد الشعر الخشن من اول استعمال، كل ما عليكي احضار مجموعه من الزيوت الطبيعية وضعيهم في وعاء علي النار لمدى ثواني فقط، قومي بتدليك الفروة بخليط الزيوت واتركي الشعر لمدة ساعتين على الاقل او ضعيهم قبل النوم وفي الصباح قومي بغسل شعرك، سوف تلاحظين نتيجة ممتازة.