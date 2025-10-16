الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد توريد الخدود والشفايف من أهم الخطوات للعناية بالجمال، إذ أن الكثير من السيدات تسعى للحصول على لون مشرق وطبيعي دون استخدام مستحضرات التجميل المكلفة، وتعتبر وصفة البنجر واحدة من الوصفات الطبيعية الفعالة التي تساعد في توريد الخدود والشفايف بشكل طبيعي وخلال وقت قصير، وهي تعتمد على مكونات طبيعية تتميز بقدرتها على توريد الخدود والشفايف بشكل سريع وآمن، وبفضل المكونات الطبيعية الخاصة بها بإمكانك توريد خدودك وشفاهك بشكل طبيعي دون استخدام مستحضرات التجميل الصناعية، لذا تابعينا لنعرفك على طريقة تحضير هذه الوصفة.

«خليكي موردة على طول!!».. توريد الخدود والشفايف باللون الوردي بطريقة طبيعية متخطرش علي بالك

تحتوي وصفة البنجر على بعض المكونات الطبيعية التي تساعد على توريد البشرة، وفيما يلي نوضح هذه المكونات كالتالي:

ملعقة عسل طبيعي كبيرة.

ملعقة زبادي كبيرة.

ملعقة جل صبار كبيرة.

ملعقة عصير ليمون صغيرة.

ملعقة زيت لوز حلو صغيرة.

ملعقة ماء ورد صغيرة.

ملعقة شمع عسل صغيرة.

½ ملعقة من مسحوق الكركم.

حبة بنجر مبشورة.

ملعقة زيت جوز هند كبيرة.

طريقة تحضير وصفة البنجر

يتم إعداد وصفة البنجر بكل سهولة وسرعة باستخدام المكونات السابقة، ليتم بها توريد الخدود والشفايف خلال أسرع وقت ممكن، وفيما يلي نوضح لك طريقة تحضيرها على النحو التالي: