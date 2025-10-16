الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعد نقص الحديد في الجسم أمرًا شائعًا جدًا حول العالم، ويُعاني منه عدد كبير من الشباب، ووفقًا للخبراء، فإن نقص الحديد يؤدي إلى الإصابة بفقر الدم، وهو أكثر أنواع نقص المغذيات انتشارًا، إذ يُصيب نحو 11% من النساء في سن الإنجاب.

"المشروب المعجزة".. كوب واحد منه يخلصك من فقر الدم بنقص الحديد ومن الشحوب والدوخة والتعب والنسيان

نصح استشاري التغذية، الدكتور سومان أغاروال، الأشخاص الذين يُعانون من فقر الدم بتناول كوب من “العصير المعجزة” في الصباح الباكر، وهو مصنوع من الطماطم والرمان والجزر والشمندر، قائلًا في مقابلة عبر بودكاست: “لقد ابتكرنا وصفة تُسمى العصير المعجزة، وهي مصنوعة من الطماطم والرمان وفيتامين سي، ثم الجزر والقليل من الشمندر”.

تُعد هذه المجموعة من الخضروات والفواكه الغنية بالحديد والألياف والبوتاسيوم، بالإضافة إلى فيتامين C وA، من أفضل الطرق للحفاظ على نشاط الجسم ولياقته، ويُساهم العصير المعجزة في تنظيم الدورة الدموية، ودعم النمو الصحي لخلايا الدم الحمراء، كما يُساعد على تقليل خطر الإصابة بفقر الدم.

وأكد الدكتور أغاروال أن إضافة الأملا أو عنب الثعلب الهندي إلى العصير تُعزز فيتامين C، وهو أمر ضروري يساعد الجسم على امتصاص الحديد وتحويله إلى هيموجلوبين، كما يُساهم العصير المعجزة في تقوية جهاز المناعة، حيث يعمل فيتامين A وC الموجودان في عصير الجزر كمضادات أكسدة تحمي الخلايا المناعية من أضرار الجذور الحرة.

إلى جانب ذلك، يُعتبر العصير مصدرًا غنيًا بفيتامين ب6، إذ يُوفر نحو 30% من الاحتياج اليومي في كوب واحد (حوالي 236 جرامًا)، وليس فيتامين ب6 ضروريًا للاستجابة المناعية المثلى فقط، بل يرتبط نقصه أيضًا بضعف المناعة.

كيف أصنع العصير المعجزة؟

لتحضير العصير المعجزة الطازج، ستحتاجين إلى المكونات التالية:

جزرة واحدة (يُفضل أن تكون حمراء).

حبة طماطم واحدة كبيرة.

حبة رمان واحدة منزوعة البذور.

نصف حبة شمندر مسلوقة.

لتحضيره، قومي بتقشير جميع المكونات وغسلها، ومن ثم طحنها في خلاط أو عصارة، وبعد ذلك قومي بتصفية العصير وشربه طازجًا للحصول على دفعة فورية من الطاقة.