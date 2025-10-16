الرياض - كتبت رنا صلاح - يكشف العلماء في أستراليا عن أسرار جديدة تتعلق بزيادة احتمالية إصابة النساء بالاكتئاب مقارنة بالرجال ويأتي هذا الاكتشاف بعد دراسة موسعة شملت تحليل الحمض النووي لمئات الآلاف من المصابين بالاكتئاب بهدف التعرف على العوامل الجينية المساهمة في ظهور هذا الاضطراب النفسي

اكتشف العلماء أسباب انتشار الاكتئاب بين النساء

يعمل الباحثون على دراسة علامات جينية محددة تظهر بشكل أكبر لدى النساء وتساهم في زيادة احتمال إصابتهن بالاكتئاب وتشير النتائج إلى أن النساء يحملن ضعف عدد هذه العلامات مقارنة بالرجال وقد تساعد هذه الاختلافات في تفسير الأسباب البيولوجية وراء زيادة انتشار الاكتئاب بين النساء

فحص العلماء حوالي مئتي ألف حالة مصابة بالاكتئاب

تحديد ما يقارب ثلاثة عشر ألف علامة جينية لدى النساء

تحديد سبعة آلاف علامة جينية لدى الرجال

اكتشاف بعض العلامات التي تؤثر على التمثيل الغذائي وإنتاج الهرمونات

توضيح كيف تؤثر هذه الاختلافات على تغيرات الوزن ومستويات الطاقة

دور الجينات في تطوير العلاج

يرى الباحثون أن فهم المكونات الجينية المختلفة بين الرجال والنساء سيمكن من تصميم علاجات أكثر تخصيصا وتتوافق مع طبيعة الإصابة لدى كل جنس وتساعد هذه المعرفة في تحسين فعالية الأدوية الحالية وتطوير أدوية جديدة تراعي الفروقات البيولوجية والجينية

توجيه العلاجات بشكل مختلف حسب الجنس

زيادة التركيز على النساء في الدراسات المستقبلية

تطوير أدوية تستهدف التغيرات الجينية الخاصة بالنساء

تحسين استجابة المرضى للعلاج النفسي والدوائي

فتح المجال لمزيد من الأبحاث حول تأثير الجينات على الاكتئاب

أهمية الاكتشاف على الصحة العامة

يعد الاكتئاب أحد أكثر الاضطرابات النفسية انتشارا في العالم ويؤثر على أكثر من ثلاثمئة مليون شخص وتساهم النتائج الحديثة في تعزيز فهم أسباب هذا المرض وتحسين استراتيجيات الوقاية والعلاج كما أنها تفتح الباب أمام تقديم حلول أكثر دقة لمواجهة الاكتئاب لدى النساء والرجال على حد سواء