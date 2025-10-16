الرياض - كتبت رنا صلاح - تزداد شهرة زيوت البذور في الآونة الأخيرة مع ظهور بعض المعلومات الخاطئة عنها مما خلق شعوراً بالخوف لدى بعض الناس من استهلاكها سنتعرف في هذا المقال على أهم المعلومات الصحيحة التي تضع حد للخرافات الشائعة حول هذه الزيوت وتوضح فوائدها الصحية

اكتشف الحقيقة حول زيوت البذور وفوائدها للصحة

يعتقد البعض ان زيوت البذور تسبب الالتهابات بسبب احتوائها على حمض اللينوليك من أوميغا ستة ولكن الدراسات الحديثة توضح ان هذه الزيوت قد تساعد في تقليل علامات الالتهاب وليس زيادتها والمشكلة الحقيقية تكمن في التوازن الغذائي بين أوميغا ستة واوميغا ثلاثة في النظام الغذائي

زيوت البذور لا تسبب التهابات الجسم

تساهم في تحسين بعض مؤشرات الالتهاب

الحفاظ على توازن اوميجا ستة واوميجا ثلاثة مهم

الخرافة الثانية زيوت البذور المعدلة وراثيا

يظن البعض ان الزيوت المستخلصة من محاصيل معدلة وراثيا ضارة في حين ان التعديلات الوراثية تهدف لتحسين مقاومة النباتات للآفات وتقليل استخدام المبيدات والدراسات تؤكد سلامة هذه المحاصيل مع امكانية اختيار الزيوت العضوية لمن يفضل تجنب المعدلة وراثيا

المحاصيل المعدلة وراثيا امنة للاستهلاك

تحسين مقاومة النبات للآفات يقلل المبيدات

اختيار الزيوت العضوية بديل لمن يفضل تجنب التعديلات الوراثية

الخرافة الثالثة المعالجة الصناعية لزيوت البذور

يعتقد البعض ان المعالجة الصناعية للزيوت تجعلها ضارة بينما الحقيقة ان الزيوت تخضع لبعض المعالجات الصحية التي لا تؤثر سلباً على الجسم والمشكلة تكمن في الاطعمة الجاهزة الغنية بالدهون المشبعة والسكر وليس الزيت نفسه

معالجة الزيوت لا تؤثر سلباً عند استخدامها بكمية معتدلة

تأثير الزيت ضئيل مقارنة بالاطعمة الجاهزة

التركيز على نوعية الطعام افضل من التركيز على الزيت فقط

الخرافة الرابعة زيوت البذور وصحة القلب

يشاع ان زيوت البذور تسبب مشاكل صحية مثل امراض القلب الا ان الابحاث الحديثة تؤكد ان استبدال الدهون المشبعة بزيوت البذور يقلل الكوليسترول الضار ويحسن صحة القلب ويقلل من خطر الوفاة المبكرة

زيوت البذور تساعد على خفض الكوليسترول الضار

تحسين صحة القلب عند استبدال الدهون المشبعة

الحد من الاطعمة المعالجة يساهم في صحة افضل

الخرافة الخامسة الزيوت المؤكسدة

هناك اعتقاد بان الزيوت تصبح ضارة عند التعرض للحرارة او الضوء بينما التخزين الجيد يحافظ على جودتها والدهون المتعددة غير المشبعة اكثر عرضة للاكسدة ولكن ليس بالضرورة ان تسبب ضررا فورياً