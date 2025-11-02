الرياض - كتبت رنا صلاح - حذّر خبير الصحة العامة الدكتور ديفيد سييسبيديس من أن فاكهة الفراولة قد تشكل خطرًا صحيًا إذا لم تُغسل بطريقة صحيحة، واصفًا إياها بأنها "واحدة من أسوأ الفواكه التي يمكن تناولها" بسبب تراكم المبيدات الحشرية على سطحها.

الفراولة من أسوأ الفواكه وهذا هو السبب

وأوضح سييسبيديس، في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ونقلته صحيفة "ميرور" البريطانية، أن الفراولة تجمع المبيدات أكثر من أي فاكهة أخرى، مشيرًا إلى أن شطفها بالماء فقط لا يزيل بقايا المبيدات، بل قد يؤدي إلى فسادها بشكل أسرع.

وأشار إلى أن الطريقة الآمنة لتنظيف الفراولة تتمثل في نقعها بماء مالح لمدة 10 دقائق، ثم شطفها جيدًا بالماء النظيف وتجفيفها قبل وضعها في الثلاجة، مع ضرورة حفظها في وعاء جيد التهوية للحفاظ على نضارتها وجودتها.

وفي السياق ذاته، أكدت منظمة "Pesticide Action Network UK" البريطانية، في تقرير صدر عام 2024، أن الفراولة تتصدر قائمة الفواكه الأكثر تلوثًا بالمبيدات، محذّرة من أن هذه المواد تبقى في البيئة لفترات طويلة وقد تتراكم في أنسجة الدم والعظام، ما قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة على المدى البعيد.

ورغم هذه التحذيرات، أشارت تقارير صحية إلى أن الفراولة تُعد من الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات، وتُسهم في تعزيز صحة القلب والتحكم في مستويات السكر بالدم، كما تحتوي على فيتامين "سي"، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، وفيتامين "بي 9"، إلى جانب سعراتها الحرارية المنخفضة.

ووفقًا لموقع "Healthline"، فإن الفراولة تساهم أيضًا في مكافحة السرطان عبر تثبيط نمو الخلايا السرطانية، بفضل محتواها من المركبات الحيوية النشطة.