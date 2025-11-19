ليل ـ أ.ف.ب: جنّب الموهبة الصاعدة البرازيلي إستيفاو منتخب بلاده خسارة ودية أمام تونس بتسجيله هدف التعادل 1-1 على ملعب بيار-موروا في ضواحي ليل. وأقيمت المباراة رغم أن المنتخبين حجزا مقعديهما لمونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، أمام مدرجات ممتلئة، معظمها من الجماهير التونسية. وافتتح حازم مستوري التسجيل لـ «نسور قرطاج» في الدقيقة 23 بعد هجمة مرتدة سريعة عقب استرجاع الكرة وتمريرة بينية دقيقة من علي العابدي ليهز شباك الحارس بينتو. ورد منتخب «راقصي السامبا» المدجج بالنجوم مع فينسيوس جونيور ورودريجو وماركينيوس وماتيوس كونيا سريعا، وخلق عدة فرص (26 و38)، قبل أن ينجح جناج تشلسي الانجليزي الشاب البالغ 18 عاما في تسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء بعد لمسة يد على ديلان برون داخل المنطقة المحرمة أكدها حكم الفيديو المساعد «في ايه آر» (44).

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعادل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.