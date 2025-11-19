علي البلوشي يتوج بذهبية 100م وخروج لاعبي المبارزة من المنافسات

فـي دورة التضامن الإسلامي بالرياض

رسالة الرياض ـ أحمد السلماني:

تصوير ـ مروان بن نبيل اليعقوبي :

تألق العداء العُماني علي أنور البلوشي في واحدة من أقوى سباقات السرعة، بعد أن توّج بالميدالية الذهبية لسباق 100 متر عدو، مسجلًا زمنًا قدره 10.30 ثانية، ليهدي سلطنة عُمان إنجازًا جديدًا في دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة المقامة في العاصمة السعودية الرياض. وقدم زميله ملهم البلوشي أداءً مميزًا هو الآخر، بعدما حلّ رابعًا في النهائي بزمن 10.41 ثانية، ليسجلا معًا حضورًا عُمانيًا لافتًا في سباق يُعد من أبرز منافسات ألعاب القوى.

وكان العداءان قد ضمنا مقعديهما في النهائي بعد أداء لافت في التصفيات، حيث حصل على المركز الأول في مجموعته بزمن 10.26 ثانية، فيما حل ملهم ثانيًا في مجموعته بزمن 10.34 ثانية.

وعبّر العداء الذهبي علي البلوشي عن سعادته الغامرة بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن الفوز هدية متواضعة للوطن في أيامه المجيدة، ولمقام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه. وأوضح أن هذه الذهبية تأتي تتويجًا لعمل متواصل طوال الفترة الماضية، وقال: كان هدفي أن أرفع علم السلطنة عاليًا في هذا المحفل الكبير، والحمد لله تمكنت من تحقيق ذلك. أشكر جهازي الفني والإداري واللجنة الأولمبية والوزارة على الدعم الكبير، وأعد الجماهير أن أبذل المزيد في قادم المشاركات”.

وأكد موسى بن خميس البلوشي نائب رئيس بعثة سلطنة عُمان أن هذا الإنجاز يعكس ما يتمتع به اللاعب العُماني من قدرات تؤهّله للمنافسة في أكبر المحافل الرياضية، مشيرًا إلى أن ذهبية علي ونتائج رفع الأثقال ثمرة دعم متواصل من وزارة الثقافة والرياضة والشباب، ومتابعة اللجنة الأولمبية العُمانية، وتكاتف الاتحادات الرياضية. وأضاف أن البعثة تدخل هذه الدورة بطموح واضح لتحقيق المزيد من الميداليات في مختلف الألعاب، معتبرًا أن ما تحقق اليوم يشكل دفعة قوية لبقية المنتخبات لمواصلة العطاء.

ومن جانبه، قال العميد الركن (م) سعيد بن محمد الحجري رئيس الاتحاد العُماني لألعاب القوى إن هذا التتويج يؤكد أن برامج الإعداد والتأهيل بدأت تؤتي ثمارها، مشددًا على أن اللاعب العُماني قادر على الوصول إلى منصات أعلى عندما تتوفر له بيئة تدريبية متكاملة. واعتبر الحجري أن إنجاز علي البلوشي رسالة مهمة للمواهب الشابة بضرورة الالتزام والتطوير، مؤكدًا أن الاتحاد يعمل بالتعاون مع الوزارة على تعزيز منظومة الإعداد من خلال برامج الواعدين، وتوفير تجهيزات فنية متقدمة، وتوسيع الشراكات مع الأندية والجامعات والمؤسسات ذات الصلة.

وفي بقية المنافسات، خرج لاعب المبارزة حارث الحارثي من البطولة، بعد خسارته أمام الإيراني أمير حسين بنتيجة 12 /‏ 15 في الدور ثمن النهائي، فيما غادر اللاعب أحمد كسكاس من الدور نفسه عقب خسارته أمام الأوزبكي أميرخان دوريتيكوف بنتيجة 9 /‏ 15. وشهدت منافسات الاثنين حضورًا قويًا لعدد من الدول، حيث توّج السعودي حسين الحزام بذهبية القفز بالزانة، فيما خطف المغربي صلاح الدين بن يزيد ذهبية سباق 3000 متر موانع، وواصلت الدول الإفريقية والآسيوية تألقها في منافسات المسافات الطويلة والرمي والوثب، وسط تنافس مرتفع المستوى.