الرياض - كتبت رنا صلاح - تتمتع الأعشاب الطبيعية بقدرات مذهلة تفوق مجرد استخدامها في الطهي أو الطب البديل، فهي تساهم في تعزيز الصحة العامة، وتحسين وظائف الجسم بشكل ملحوظ، إلى جانب إضفاء نكهات لذيذة ومميزة على الأطعمة المحببة، كما أنها تلعب دوراً مهماً في تعطير الأجواء الداخلية للمنازل وبث الطاقة الإيجابية فيها. يوجد عدد من الأعشاب التي أثبتت فعاليتها في طرد الطاقة السلبية من المساحات الداخلية، حيث يعمل حرقها داخل المنزل على خلق أجواء مريحة تساعد على تحسين الحالة النفسية والشعور بالراحة خلال اليوم، ومن بين هذه الأعشاب مجموعة تتميز بقوة تأثيرها في هذا المجال، وفقاً لما كشف عنه موقع كوكيست.

أبرزها إكليل الجبل.. أعشاب تساعد على طرد الجن والطاقة السلبية من المنزل نهائيًا

المريمية البيضاء الأفضل في تنقية الأجواء

تعتبر عشبة المريمية، وبشكل خاص المريمية البيضاء، من أبرز وأشهر الأعشاب المستخدمة تاريخياً لدرء الطاقة السلبية وتنقية الأجواء، حيث كانت تستعمل منذ قرون في طقوس التطهير الروحي والشفاء، وقد اكتسبت شهرة واسعة بفضل قدرتها على إزالة الطاقة السلبية من الأشخاص والأماكن، ما جعلها تُعرف بالعشبة المباركة، ومع تزايد الإقبال على استخدامها، بدأ البعض يدق ناقوس الخطر بشأن إمكانية انقراضها.

القرفة ليست فقط للتذوق بل للطاقة الإيجابية أيضاً

تشتهر القرفة بفوائدها الصحية المتعددة وقدرتها على تعزيز نكهة الأطعمة، إلا أن استخدامها لا يقتصر على الجانب الغذائي فقط، فحرق أعواد القرفة في المنزل يساعد بشكل فعّال على طرد الطاقة السلبية، مما يجعل الأجواء أكثر دفئاً وانسجاماً، وهي ميزة يجهلها كثيرون رغم سهولة استخدامها وانتشارها في كل بيت تقريباً.

إكليل الجبل لطرد السلبية وتنشيط الذاكرة

يعرف إكليل الجبل، أو كما يسمى الروز ماري، بأنه من الأعشاب المنزلية المفيدة والتي يمكن استخدامها بسهولة، ويمتاز بقدرته الكبيرة على تحسين الحالة الذهنية والنفسية، حيث يعمل حرقه على تنقية المكان من الطاقة السلبية، بالإضافة إلى مساهمته في تحسين الذاكرة وزيادة التركيز، ما يجعله خياراً مثالياً لتجديد الأجواء داخل المنزل وتعزيز الإبداع والطاقة الإيجابية.