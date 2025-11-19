منتخبنا الاول يخسر ودية ساحل العاج بهدفين نظيفين

في تجربته الاخيرة قبل ملاقاة الصومال

أنهى منتخبنا الوطني الاول تجربته الودية الاخيرة قبل السفر إلى قطر بالخسارة صفر/٢ امام منتخب ساحل العاج في المباراة التي جرت احداثها في السابعة مساء امس على ساحة استاد السيب ، منتخبنا لم يكن حاضرا في المباراة بالشكل الذي يمنحه مجاراة بطل أفريقيا بالشكل المطلوب ، وأظهر هشاشة في خط الدفاع بشكل واضح رغم الحذر الذي دخل به كيروش المباراة بتواجد ثاني الرشيدي وغانم الحبشي وأحمد الخميسي في متوسط الدفاع ، إلا كل هذه التحصينات لم تكن كافية في المحافظة على شباك الاحمر ، ناهيك عن كثرة الاخطاء في التمرير والتمركز .

الشوط الاول انتهى بثنائية لساحل العاج سجلهما في النصف ساعة الاولى من عمر المباراة ، فيما أظهرالاحمر تحسنا واضحا في الشوط الثاني لكن دون جديد ، وتبقى النتيجة كما انتهى عليها الشوط الاول .