الرياض - كتبت رنا صلاح - مع تزايد الاهتمام بالأنظمة الغذائية الصحية والاعتماد على المكونات الطبيعية، تبرز الكزبرة كواحدة من أكثر النباتات العطرية قيمة رغم أن الكثيرين لا يدركون فوائدها الحقيقية. فدورها لا يقتصر على تعزيز نكهة الأطعمة ومنحها مظهرًا شهيًا، بل تُعد مصدرًا غنيًا بالمركبات الحيوية التي تساهم في تطهير الجسم من السموم واستعادة توازنه الداخلي. وتُظهر دراسات متعددة قدرة الكزبرة على دعم وظائف الكبد والحد من تراكم الدهون حوله، ما يجعلها عنصرًا غذائيًا مهمًا للحفاظ على نشاط هذا العضو الحيوي. كما تحتوي أوراقها وبذورها على مضادات أكسدة قوية تساعد في تعزيز المناعة وتحسين الهضم، لتصبح الكزبرة خيارًا بسيطًا وفعّالًا ضمن روتين الغذاء اليومي لمن يبحثون عن صحة أفضل.

«كنز رباني لا يقدر بثمن!» .. عشبة نزلت من السماء تفتت الحصوات تخفض السكر التراكمي تنقي الكبد وتنظف الكلى

كيف تؤثر الكزبرة علي الكلى ومستويات السكر في الدم

تتجاوز فوائد الكزبرة الكبد لتصل إلى الكلى، حيث تعمل على تحفيز تدفق السوائل ومنع تكوّن الحصوات والتخلص من الشوائب الضارة، مما يخفف الضغط على الجهاز البولي ويحافظ على كفاءته. وتشير دراسات حديثة إلى أن الكزبرة تساعد في خفض مستويات السكر في الدم بفضل احتوائها على مركبات طبيعية تساهم في تحسين استجابة الجسم للأنسولين، مما يجعلها خيارًا واعدًا لمرضى السكري عند تناولها ضمن نظام غذائي متوازن وتحت إشراف طبي

طرق تناول الكزبرة لتحقيق أقصى فائدة

للحصول على أكبر قدر من فوائد الكزبرة يمكن تحضير مشروب صحي بغلي أوراقها الطازجة في الماء لمدة ربع ساعة ثم تركها لتبرد قبل تناولها على مدار اليوم، حيث يساعد هذا المشروب في تنشيط الكلى وتحسين عملية الهضم وتنقية الكبد من الرواسب. كما يمكن إعداد حساء دافئ يحتوي على الكزبرة مع عصير الليمون لتعزيز جهاز المناعة بفضل ما يحتويه من مضادات أكسدة وفيتامينات مهمة لدعم الصحة العامة

الكزبرة… أكثر من مجرد بهار

رغم قيمتها الغذائية والعلاجية الكبيرة ما زال الكثيرون ينظرون إلى الكزبرة على أنها مجرد بهار يستخدم لتزيين الأطباق، لكنها في الواقع نبات علاجي متكامل يدعم وظائف الأعضاء الداخلية ويوفر للجسم وقاية طبيعية من العديد من الأمراض. إن إدراج الكزبرة بانتظام ضمن النظام الغذائي اليومي يُعد خطوة بسيطة لكنها فعّالة في تعزيز الصحة العامة والوقاية من المشكلات المزمنة بعيدًا عن الإفراط في الاعتماد على الأدوية الكيميائية، لتؤكد الكزبرة بذلك مكانتها كـ هدية طبيعية ثمينة تجمع بين النكهة والفائدة والعافية الدائمة