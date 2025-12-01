الرياض - كتبت رنا صلاح - ينصح الأطباء دائمًا بضرورة تناول زيت الزيتون بشكل يومي وهذا من خلال إدراجه في النظام الغذائي وبالفعل قد أوضحت إحدى الدراسات بأن زيت الزيتون يحد من الإصابة بالأمراض الخطيرة نتيجة الفوائد العديدة التي يقدمها للجسم، الجدير بالذكر هو أن هناك من يؤكد على قدرة زيت الزيتون على انقاص الوزن بل وبدء بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بتقديم العديد من الطرق البسيطة من أجل استخدامه بطريقة صحيحة من أجل تعزيز صحة الجسم وتحقيق أكبر استفادة منه وهذا ما سنتعرف عليه من خلال المقال التالي.

لماذا ينصح الأطباء بزيت الزيتون يوميا؟ .. أخيرًا عرفنا السبب -

قامت مجلة التليغراف بنشر دراسة حديثة أوضحت أن زيت الزيتون مفيد للغابة بل أنه يحد من الإصابة بالأمراض المزمنة وهذا في حال استخدام عدد من المعالق بشكل يومي، ومؤخرًا بدأت فوائد زيت الزيتون في الانتشار عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقد تحدث بعض الرواد عن الطرق الصحيحة التي تساعد على الحصول على أكبر استفادة منه والذي يعزز الصحة ويساعد في إنقاص الوزن، الجدير بالذكر هو أن هناك دراسة أخرى أوضحت أن الحصول على نصف ملعقة زيت زيتون بشكل يومي يغنيك عن الاصابة بمرض باركنسون أو الشلل الرعاش وكذلك الزهايمر بقيمة تصل إلى 29% فضلًا عن قدرته على خفض نسبة الإصابة بمرض السرطان ، ويجب الإشارة إلى أن الباحثون يرجعون السبب وراء كل هذه الفوائد العالية هو أن زيت الزيتون يحتوي على دهون أحادية غير مشبعة والتي لها دور بارز في تخليص الجسم من الكوليسترول الضار.

فوائد زيت الزيتون

كما أوضحت دراسة قام بها بعض الباحثين الاسبان وقد خضع لها أكثر من 7500 حالة وجميعهم يمكن إصابتهم بأمراض القلب بأن من يتناول أربعة ملاعق يوميا من زيت الزيتون البكر الممتاز أصبحوا غير معرضين للإصابة بنوبات قلبية أو السكتات الدماغية وكذلك الوفاة التي تنتج عن الإصابة بأمراض القلب بقيمة تصل إلى 31% وبالفعل قد أكدت الدراسة التي تم إجراؤها داخل جامعة هارفارد والتي خضع لها حوالي 92000 شخص لمدة 28 عام وقد تبين أن من حرص على تناول نصف ملعقة زيت زيتون بصورة يومية فقد انخفضت نسبة الوفاة الناتجة عن أمراض القلب بقيمة 19%.

كيفية استخدام زيت الزيتون

كما تم إجراء العديد من من الدراسات أيضا على طريقة استخدام زيت الزيتون وتحقيق أقصى استفادة بناء على ذلك وقد تبين أن إضافته إلى السلطات للحصول على أكبر فائدة كما يفضل استخدامه في تحمير اللحوم والخضروات أيضا بدلا من الزيوت النباتية الأخرى، كما أن كارمن بيرناس باحثة في علم التغذية في جامعة أكسفورد نصحت بعدم الإفراط في تناول زيت الزيتون والا تتخطى الجرعة اليومية أكثر من أربع معالق ويفضل إضافته إلى السلطات وبعض الوجبات أيضا، إلا ان مواقع التواصل الإجتماعي لها رأي آخر حيث انتشرت بعض الفيديوهات التي توصي بإضافة بعض قطرات من زيت الزيتون إلى القهوة.