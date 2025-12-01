الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة “نوترينتس” أن عشبة الأشواجاندا، يمكنها تعزيز وظائف الدماغ خلال ساعة واحدة فقط من تناولها، وقد أفاد المشاركون بزيادة التركيز، وانخفاض التعب، وتحسن المزاج، كما تُخفف هذه العشبة من التوتر، وتُحسّن النوم، وتُعزز المناعة، وتدعم الصحة العامة،

عشبة طبيعية تعزز التركيز ووظائف المخ والمناعة.. ما هى

في هذه الدراسة، عمل الباحثون مع 59 شابًا بالغًا يتمتعون بصحة جيدة، معظمهم في أوائل العشرينات من عمرهم

على مدار شهر، أُعطي المشاركون إما جرعة يومية مقدارها 225 ملج من مستخلص الأشواجاندا أو دواءً وهميًا – وهو حبة دواء متشابهة في الشكل ولكنها خالية من المكونات النشطة، والأهم من ذلك، لم يكن أيٌّ من المشاركين يعرف نوع الحبة التي يتناولها.

أظهرت المجموعة التي تناولت الأشواجاندا تحسنًا ملحوظًا في الأداء الذهني، فقد ازداد تركيزهم، وتحسنت ذاكرتهم ، وسرعوا في التفكير، كما أفادوا بشعورهم بمزيد من الاسترخاء وقلة التعب ، حيث في الواقع، سُجِّل انخفاض التعب بعد ساعة واحدة فقط من تناول المكمل الغذائي، واستمرت هذه الفوائد طوال الشهر.

فوائد الأشواجاندا السريعة المفعول. فالشعور بتعب وإجهاد أقل بعد ساعة واحدة فقط من تناول جرعة واحدة قد يُحدث فرقًا كبيرًا للأشخاص الذين يعانون من إجهاد شديد أو إرهاق ذهني أو ساعات عمل طويلة.

تشير هذه النتائج إلى أن الأشواجاندا طريقة طبيعية وفعالة لدعم صحة الدماغ وإدارة التوتر، ويمكن أن تساعد الطلاب و العاملين، أو أي شخص يسعى إلى تحسين صفاء ذهنه وتخفيف التوتر، دون الاعتماد على الأدوية.

فوائد صحية أخرى للأشواجاندا

في حين ركزت هذه الدراسة على الأداء العقلي والتوتر، فإن أشواجاندا لها العديد من الفوائد الصحية الأخرى: