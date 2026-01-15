الذهب ينخفض مع جني الأرباح

الذهب ينخفض مع جني الأرباحتراجع الذهب اليوم مع جني المتداولين للأرباح بعد مكاسب قياسية لثلاث جلسات متتالية، في حين أثرت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) وإيران على الطلب على المعدن النفيس.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 4594.66 دولار ‍للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل في الجلسة الماضية مستوى قياسيا بلغ 4642.72 دولار، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير المقبل 0.8 بالمئة إلى 4599.50 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 5.3 بالمئة إلى 87.88 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 93.57 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية أربعة بالمئة إلى 2288.05 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى في أسبوع واحد، بعد أن بلغ ذروة قياسية عند 2478.50 دولار في 29 ديسمبر الماضي.

كما خسر البلاديوم 2.5 بالمئة إلى 1753.53 دولار للأوقية ووصل بالقرب من أدنى مستوى في أسبوع.