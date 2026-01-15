الصومال.. مقتل 30 عنصراً من "الشباب"قتل 30 عنصراً من حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" وأصيب آخرون خلال عملية عسكرية شنها الجيش الصومالي بمحافظة شبيلي السفلى جنوبي البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية صونا، بأن الجيش الصومالي نفذ بالتنسيق مع بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم الاستقرار في الصومال عملية عسكرية استهدفت عناصر الحركة في محيط قاعدة "بولونغاد" بمحافظة شبيلي السفلى، مؤكدة مقتل 30 منهم وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

ونوهت إلى قيام عناصر الحركة بشن هجوم سابق على قوات البعثة الإفريقية أثناء تنفيذها عمليات تمشيط ومطاردة لفلول الجماعة المسلحة التي تم طردها مؤخرا من بلدتي "غندرشي" الساحلية ومحور جليب–ماركا ضمن العمليات العسكرية التي يقودها الجيش.

وأكدت أن الجيش الصومالي وقوات البعثة وشركاءهم الدوليين سيواصلون عملياتهم المشتركة لتقويض قدرات "الشباب"، وتعزيز السلام والاستقرار والأمن المستدام في الصومال.

يذكر أن قوات الأمن الصومالية تمكنت خلال الأشهر الماضية من استعادة عدة مناطق بوسط وجنوب البلاد من سيطرة عناصر حركة الشباب، التي تخوض ضدها البلاد معارك منذ أكثر من عقد.