من هي مايا عجيزة ويكيبيديا؟ إليكم القصة الكاملة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 يناير 2026 07:22 مساءً - أصدرت وزارة الصحة والسكان بيان رسمي حسمت من خلاله الجدل المثار حول وفاة الشابة مايا عجيزة بعد الاتهامات التي أطلقها الفنان حمزة العيلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحدث فيها عن وجود إهمال طبي داخل مستشفى الشروق العام أدى إلى وفاتها، وأكدت الوزارة أن ما تم تداوله لا يعكس الحقيقة كاملة مشددة على أن الفريق الطبي تعامل مع الحالة منذ لحظة وصولها وفق القواعد والبروتوكولات الطبية المعمول بها في المستشفيات الحكومية.

وكانت كلمات النعي التي نشرها الفنان حمزة العيلي قد لاقت تفاعل واسع، حيث أشار فيها إلى أن الراحلة كانت في حاجة ماسة لدخول العناية المركزة إلا أن التأخر في التعامل مع حالتها تسبب في تدهور وضعها الصحي ووفاتها لاحقًا، لافتًا إلى أنها عانت المرض في صمت لسنوات طويلة بالتزامن مع رعايتها لوالدتها المريضة مما أضفى بعد إنساني مؤثر على القصة وأشعل موجة من التعاطف والغضب.

وفي المقابل كشفت وزارة الصحة تفاصيل عن الواقعة موضحة أن الشابة وصلت إلى المستشفى وهي تعاني من إعياء حاد استمر عدة أيام دون تلقي علاج مسبق وعلى الفور جرى التعامل معها داخل قسم الطوارئ حيث تم تزويدها بالأكسجين، كما تدخلت طبيبة الرعاية المركزة لتركيب أنبوب تنفسي بعد حدوث تدهور مفاجئ في حالتها الصحية.

وأضاف البيان أن المستشفى قام بتسجيل الحالة رسميًا على منظومة الرعاية المركزة للبحث عن سرير شاغر، إلا أن الطاقة الاستيعابية كانت مكتملة في ذلك التوقيت، وفي أثناء استكمال الإجراءات قررت أسرة المريضة نقلها إلى مستشفى خاص بشكل عاجل وهو ما تم بالفعل عبر سيارة إسعاف مجهزة بعد تقديم الإسعافات اللازمة.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على سلامة الإجراءات الطبية المتخذة ونفت بشكل قاطع وجود أي تقصير أو إهمال من جانب الطاقم الطبي معتبرة أن الاتهامات المتداولة لا تستند إلى حقائق موثقة، وفي الوقت نفسه خيم الحزن على الوسط الفني عقب وفاة الشابة “إسراء” صديقة الفنان حمزة العيلي وسط حالة من التعاطف والدعاء لها بالرحمة.