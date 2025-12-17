الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر السردين من الأسماك الصغيرة ذات القيمة الغذائية العالية ويعد خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن بدائل صحية منخفضة السعرات ويمكن تناوله طازجًا مشويًا أو معلبًا مع الحفاظ على فوائده للجسم ويحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تدعم القلب وتحسن وظائف الجسم العامة.

اكتشف فوائد السردين للصحة بأسعار مناسبة

القيمة الغذائية للسردين

يمتاز السردين المعلب بتركيبة غذائية غنية تساعد على تلبية احتياجات الجسم اليومية ويحتوي على بروتين عالي الجودة ودهون صحية وبعض المعادن والفيتامينات الأساسية ويعد من المصادر الجيدة للكالسيوم والحديد وفيتامين د والأحماض الدهنية الأساسية.

السعرات الحرارية لكل 100 جرام حوالي 208

البروتين 24 جرام تقريبًا

إجمالي الدهون 11 جرام

الكوليسترول 142 ملليجرام

أحماض أوميجا 3 الدهنية

الفيتامينات والمعادن مثل الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والزنك

فوائد السردين الصحية

يساعد تناول السردين بانتظام على تحسين الصحة العامة ودعم القلب والدماغ كما يساهم في تقوية العظام والعضلات وتقليل الالتهابات ويساعد على النمو السليم للجنين عند النساء الحوامل ويحتوي على عناصر غذائية مهمة لنمو الدماغ ووظائف الأعصاب.

حماية القلب وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب

دعم نمو الدماغ والجهاز العصبي للجنين

الوقاية من الالتهابات المزمنة

تحسين وظائف الدماغ وزيادة المادة الرمادية

تعزيز صحة العين والوقاية من التنكس البقعي

تقوية العظام من خلال الكالسيوم وفيتامين د والفوسفور

دعم وظائف الأعصاب والحفاظ على مستويات فيتامين ب12

المساعدة في بناء العضلات وإصلاحها

تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي

الاحتياطات والأضرار المحتملة

على الرغم من فوائد السردين الكبيرة يجب الانتباه إلى الإفراط في تناوله خاصة للذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو النقرس كما ينبغي الحذر من الحساسية تجاه الأسماك ويجب استشارة الطبيب عند وجود مشاكل بالكوليسترول أو حصوات الكلى.