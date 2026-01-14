نواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ممثلين في 9 لجان وعبد الناصر ومنصور وكلاء بلجان الاتصالات والقوى العاملة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 06:30 مساءً -

انتخب مجلس النواب اليوم النائبة مها عبد الناصر وكيلًا للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنائب إيهاب منصور وكيلًا للجنة القوى العاملة، في إطار تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس.

كما جاء تمثيل الحزب في اللجان النوعية على النحو التالي

النائب محمود سامي – عضو لجنة الخطة والموازنة

النائب فريدي البياضي – عضو لجنة الشئون الصحية

النائبة سناء السعيد – عضو لجنة التعليم والبحث العلمي

النائبة أميرة فؤاد – عضو لجنة الشئون الصحية

النائبة ريهام عبد النبي – عضو لجنة الإدارة المحلية

النائب بسام الصواف – عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

النائب أمير الجزار – عضو لجنة الشئون الاقتصادية

النائب أحمد علاء – عضو لجنة العلاقات الخارجية

النائب حسين غيته – عضو لجنة الصناعة

النائب مدحت ركابي – عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية

هذا التمثيل المتنوع يعكس حرص الحزب على المشاركة الفاعلة في مختلف الملفات التشريعية والرقابية لخدمة قضايا المواطنين وتعزيز دور البرلمان