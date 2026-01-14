"إكسترا نيوز": مجلس النواب يشهد اليوم حراكًا برلمانيًا مكثفًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 06:30 مساءً -

قالت شيرين مجدي، مراسلة "إكسترا نيوز" من داخل مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن المجلس يشهد اليوم حراكًا برلمانيًا مكثفًا مع انعقاد ثلاث جلسات إجرائية متتالية، مخصصة لتشكيل اللجان النوعية وانتخاب مكاتبها.

وأوضحت خلال رسالة على الهواء، أن الجلسات الحالية تتزامن مع إجراء انتخابات مكاتب اللجان النوعية، لاختيار رئيس كل لجنة ووكيلين وأمين سر، في خطوة تنظيمية أساسية مع انطلاق دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث.

وأضافت أن الجلسة الإجرائية الثانية انطلقت في تمام الحادية عشرة صباحًا، حيث تم خلالها إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية وفتح باب تقديم المقترحات والاعتراضات كتابة، وبعد نحو ربع ساعة، بدأت الجلسة الإجرائية الثالثة، التي جرى فيها اعتماد القوائم النهائية للجان عقب دراسة الملاحظات المقدمة، والدعوة رسميًا إلى إجراء انتخابات مكاتب اللجان، والتي ما زالت مستمرة حتى الآن داخل أروقة المجلس.

وأشارت مجدي إلى أنه من المقرر عقب الانتهاء من الانتخابات عقد الجلسة الإجرائية الرابعة، وهي الثالثة خلال اليوم ذاته، لإعلان النتائج النهائية لانتخاب مكاتب اللجان النوعية، مشيرة إلى أن مجلس النواب يضم 25 لجنة نوعية تغطي مجالات متعددة، من بينها اللجان الدستورية والتشريعية، والصحية، والشباب والرياضة، والاقتصادية، والخطة والموازنة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.