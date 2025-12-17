الرياض - كتبت رنا صلاح - بالتزامن مع الأجواء الباردة السائدة في البلاد حاليا، يعاني الكثيرين من نزلات البرد والتي يكون أبرز أعراضها السعال، وتتراوح درجات السعال ما بين الشدة والمتوسطة والبسيطة، وبالرغم من أستخدام العديد من المستحضرات الطبية المتعددة، إلا أنه توجد بعض الحالات التي لا يؤثر بها ولا يعالجها الدواء.
مهما كانت حالتك.. طرق بسيطة لعلاج السعال في المنزل
كشفت بعض الدراسات الحديثة، عن بعض الطرق البسيطة التي يمكن بها علاج السعال في المنزل، وهي موضحة كالتالي:
- تناول المشروبات الدافئة : بمكن لكوب من الشاي الدافئ، أن يقدم فوائد هامة لعلاج السعال مهما كانت حدته، ويمكن اختيار مشروبات خالية من الكافيين مثل شاي الأعشاب، مع إضافة معلقة صغيرة من العسل إليها للحصول على فائدة أكثر.
- شرب الماء الدافئ : مع عصرة ليمون أو مرق قليل الصوديوم، يمكن أن يساعد في التخلص من السعال.
- يمكن الحصول على الترطيب : من خلال جهاز ترطيب، فهو يعمل على تليين المخاط وتهدئة المجاري التنفسية المتهيجة,
- الجلوس بجانب البخار،: حيث يمكن استخدام حمام دافئ كعلاج بالبخار، كما يمكن استنشاق البخار من خلال استخدام وعاء من الماء الساخن،ويمكن وضع منفة على الرأس والتنفس بعمق، ولكن احترس من الاحتراق.
- الغرغرة بالماء والملح: قد تحدث الغرغرة بالماء الدافئ والملح ، تأثير قوي في علاج السعال المزمن، ويمكن عمل الخليط من خلال مزج ملعقة صغيرة من الملح في كوب ماء دافئ والتغرغر به لمدة 30 ثانية.
- العسل : تشير الدراسات إلى الغسل قد يساعد على التخلص من السعال، وهو علاج قديم ، ولكن لا يجب إعطاءه للأطفال أقل من عام.
- في حالة تناول مكمل غذائي: يجب استشارة الطبيب لتحديد نوع ملائم، لا يزيد من حدة السعال.