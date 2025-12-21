الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر العنب هو فاكهة لذيذة، تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، ولذلك يحتار الكثيرين عن الذهاب للشراء بين اختيار العنب الأحمر والأبيض، فهل هناك فرق بينهما؟، ولذلك سوف نعرض لكم في السطور التالية الفرق بين العنب الأبيض والأحمر.

أخيراً عرفنا.. العنب الأحمر أم الأبيض- أيهما أكثر فائدة؟

الفرق بين العنب الأحمر والأبيض

جاء الفرق بين العنب الأحمر والأبيض كما يلي:

العنب الأحمر: يتمتع بلونه الأحمر أو البنفسجي الداكن، ويرجع ذلك بسبب وجود مركبات الأنثوسيانين، حيث إنها نوع من مضادات الأكسدة القوية تمنحه هذه الصبغة، وفي الغالب ما يكون حلوًا مع نكهة غنية، وقشرة سميكة.

العنب الأبيض: يقوم البعض بإطلاق العنب الأخضر، ويتمتع بلونه الأخضر أو الأصفر الفاتح، ويفتقر إلى الأنثوسيانين، مما يجعله يفتقر للون الأحمر، وفي الغالب ما يكون أكثر حلاوة وأقل حمضية من العنب الأحمر، وقشرته رقيقة.

السعرات الحرارية في العنب الأحمر والأبيض

يتشابه العنب الأبيض والأحمر في عدد السعرات الحرارية بشكل كبير، إذ تحتوي حبة واحدة من العنب حوالي 10 جرام على نحو من 6 إلى 7 سعرات حرارية.

فوائد العنب الأحمر والأبيض

بالرغم من أن السعرات الحرارية في العنب الأحمر والأبيض متشابهان، ولكن توجد بعض الاختلافات في محتوى العناصر الغذائية والفوائد الصحية بين العنب الأبيض والأحمر:

العنب الأحمر

يحتوي على مضادات الأكسدة، خاصةً الأنثوسيانين، والتي تمتلم خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للسرطان.

هو مصدر رائع لفيتامين سي وفيتامين ك.

يساهم في تقوية صحة القلب والأوعية الدموية.

يمكن أن يحسن وظائف الدماغ.

العنب الأبيض

يحتوي على مضادات الأكسدة، خاصةً الفلافونويد، والتي تمتلك خصائص مضادة للالتهابات.

هو مصدر غني بفيتامين سي.

يساهم في تقوية جهاز المناعة.

يحسن صحة البشرة.

بالإضافة إلى ذلك يعتبر كل من العنب الأبيض والأحمر مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية، والتي تساهم في تعزيز الهضم وتحسين الشعور بالشبع، كما أنه غني بالماء وبالتالي يجعله مرطبًا جيدًا للجسم، فهو مصدر رائع للبوتاسيوم، حيث أنه معدن مهم لصحة القلب وضغط الدم، وليس هناك نوع أفضل من العنب من حيث السعرات الحرارية والفوائد الصحية، وهذا الأمر يعتمد على اختيار الشخص وتفضيلاته، حيث يحتوي كل من العنب الأحمر والأبيض على نسبة من السكر الطبيعي الفركتوز، إلا أن كمية السكر تختلف بين النوعين بشكل طفيف.

محتوى السكر في العنب الأحمر والأبيض

العنب الأحمر: يحتوي على 17 إلى 22 جرامًا من السكر لكل 100 جرام.

العنب الأبيض: يحتوي على 15 إلى 20 جرامًا من السكر لكل 100 جرام.

وعلى الرغم من ذلك، من الضروري ملاحظة أن تلك مجرد قيم تقريبية يمكن أن تختلف حسب نوع العنب ودرجة نضجه وظروف الزراعة، علاوة على أن العنب يحتوي أيضًا على الألياف الغذائية التي تساهم في إبطاء امتصاص السكر في الدم، وبالتالي فهو خيارًا صحيًا أكثر من الأطعمة الأخرى المليئة بالسكر.

نصائح قبل تناول العنب

والجدير بالذكر، أن العنب يوفر العديد من الفوائد الصحية الضرورية، إلا أنه يفضل اتباع بعض النصائح حتى تحصل على فوائده وتفادي أي أضرار، ومن بين هذه النصائح ما يلي: